A raíz del incidente ocurrido durante la noche de Elección y Coronación de la nueva señorita Colombia, cuando salieron a relucir supuestos trinos con expresiones groseras, hechos presuntamente por los señorita Atlántico 2017, ‘Tica’ Martínez, en el año 2012 –cuando tenía 13 años– y los cuales, de acuerdo a su declaración, son falsos, esta casa editorial consultó a especialistas en delitos cibernéticos y a psicólogos sobre cómo se pueden usar las redes sociales de forma responsable y evitar ser víctima de este tipo de hechos.

Ante esto, Martínez indicó 'fui una víctima de hackeo de mi Twitter y de mi correo, esa cuenta no es mía' y añadió que ya tomó cartas en el asunto. 'Hice la respectiva denuncia y la cuenta fue cerrada'.

Este caso es una de las tantas referencias de personas que denuncian haber sido víctimas de delitos informáticos los que, según el mayor Alex Durán, de la División de Crímenes Cibernéticos del Centro Cibernético Policial, ocurren con mayor frecuencia de lo que se cree, debido a la exposición de la información 'privada' que tienen las personas con usuarios en este tipo de plataformas.

Ley de delitos informáticos

En Colombia existe la Ley 1273 del 2009 'por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado –denominado 'de la protección de la información y de los datos'– y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones', por lo que las personas tienen derecho a la preservación de la información, según explicó el mayor.

En el mismo sentido, el mayor afirmó que, las personas que sean víctimas o sientan que están expuestas pueden comunicarse con el CAI Virtual de la Policía a través de la página www.caivirtual.policia.gov.co e informarles a las autoridades. En este portal también encuentran asesoría sobre temas de delitos cibernéticos.

investigación contra Miss Bélgica 2017 por racismo

Otro caso que sonó hace algunas semanas, en el de una reina que estuvo en el ojo del huracán por publicar un comentario racista en Instagram, fue el de Romanie Schotte, miss Bélgica 2017, quien fue acusada de racismo en redes sociales.

En esa ocasión el centro interfederal para la igualdad de oportunidades en Bélgica, Unia, abrió una investigación por el comentario en el que la reina utilizó un emoticón de excremento para hacer referencia a una persona de raza negra que aparece en la parte de atrás de la fotografía que publicó.

La modelo eliminó rápidamente la fotografía de su perfil de Instragam y se defendió en un comunicado en el que afirmó que no es racista y que está 'abierta a todas las culturas'.

'En Flandes, este emoticón no es una caca, es un helado de chocolate', apostilló. Sin embargo, ¿qué tanto evidencian las redes sociales de la personalidad de sus usuarios?

Especialistas

De acuerdo con Isabel Solano, psicorientadora especialista en Gerencia de Talento Humano, las diferentes redes sociales sí dan cuenta de la forma de pensar y actuar de las personas, ya que en estas encuentran una herramienta para expresarse.

'Las redes sociales se han convertido en un factor fundamental con el cual podemos analizar la personalidad de los usuarios y determinar qué tan relevantes son estas (redes sociales) en la cotidianidad de cada ser', indicó Solano.

Añadió que 'todas las personas somos responsables de lo que publicamos, pero ¿cómo hacemos que lo que publicamos sea algo responsable?', esto debido a que con el transcurrir de los años y la cultura de la tecnología, no se hacen filtros a la hora de publicar contenidos. 'Hemos permitido que las redes sociales se adueñen de nuestras vidas, desde pequeños les enseñamos a los niños a que tener el celular en la mano es sinónimo de entretenimiento, publicamos cosas íntimas que se convierten en públicas y están al alcance de las personas que nos siguen, y es ahí cuando se está expuesto', aseveró.

Por otra parte, indicó que las empresas analizan los perfiles en las distintas redes sociales a la hora de estudiar a un posible candidato para una vacante. 'Hay ocasiones en las que las hojas de vida son muy buenas para un cargo, pero al momento de hacer un análisis de las publicaciones que hace el candidato en redes sociales, este no cumple con las expectativas requeridas por la forma como se expresa y las fotografías que publica', manifestó.

¿Cómo educar a los niños y adolescentes respecto al correcto uso de las redes sociales?

La psicóloga Lucía Beleño indicó que aunque no se puede controlar el uso de las redes sociales por parte de los niños y adolescentes, sí se puede trabajar en un método de concientización sobre las repercusiones que puede tener el mal uso de estas en un futuro, y sobre todo, 'la importancia de mesurar lo que se escribe en Internet'.

Isabel Solano concordó en que la base para que los menores hagan un correcto uso de la tecnología radica en la educación que les brindan los padres. 'Los adultos son los que deben estar atentos al tiempo que dedican sus hijos en estas plataformas, pues son ellos los que tienen conciencia de qué es lo bueno y lo malo, esto con el fin de educarlos y enseñarles que las redes sociales no son malas, que son muy buenas y productivas, dependiendo del uso que se les dé'.

Recomendaciones de la División de Crímenes Cibernéticos de la Policía

El mayor Durán también recomendó proteger los datos personales, las publicaciones, las fotografías, con las distintas herramientas que brindan las redes sociales como las configuraciones de privacidad y seguridad, teniendo en cuenta que lo que se cuelga en la web no se borra y se propaga en poco tiempo.

Asimismo, hizo un llamado a los padres de familia para que califiquen los contenidos en publicables o no publicables. 'A veces son los mismos padres los que publican fotos de sus hijos en situaciones que podrían usarse para otro tipo de actividades, los piratas informáticos están atentos a cualquier tipo de información que les sea útil y ahí es donde debemos ser responsables a la hora de dar clic', concluyó.