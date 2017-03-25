Hoy se lleva a cabo en el mundo la Hora del Planeta, un acto simbólico que se celebra para generar conciencia frente al cambio climático.

De 8:30 p.m. a 9:30 p.m. el mundo apagará sus luces durante 60 minutos y además cada país que se suma abandera alguna iniciativa. Por ejemplo El Bosque de La Hora del Planeta, en Uganda; Salvando el Ártico en Finlandia o Energía Solar, en India.

Colombia se sumó con la iniciativa 'Móntate en el Cambio', la cual promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y una alternativa a la movilidad.

Se basa en que la bicicleta aporta beneficios a la salud de las personas, 'además de ser parte de la solución para la reducción de emisiones', explican los organizadores de la iniciativa.

En 11 ciudades (Bogotá, Cartagena Cali, Medellín, Montería, Valledupar, Bucaramanga, Pasto, Ibagué, Neiva y el municipio de Mocoa, en Putumayo) se llevarán a cabo ciclopaseos nocturnos.

En Cartagena serán Las Bóvedas, ubicadas en el Centro Histórico el punto de partida a las 7:30 p.m. llegando a la Torre del Reloj a las 8:00 p.m. aproximadamente.

Montería tiene su punto de partida en la Plaza Cultural del Sinú a las 6:30 p.m. y su llegada al Parque Central Simón Bolívar a las 8:15 p.m.

En Valledupar, el punto de salida y de llegada es la Plaza Alfonso López. La salida es a las 7 de la noche y la hora de llegada es a las 8 p.m.

Además de estos eventos, se entregarán tres sistemas de movilidad sostenible a universidades entre las ciudades del país que más generan emisiones, por el tamaño de su población: Bogotá, Medellín y Cali.

La Hora Del Planeta se realiza en Colombia desde 2008 y el año pasado fueron más de 700 ciudades de 172 países las que se unieron a la iniciativa.

Este movimiento, que cumple 10 años desde su creación, es desarrollado por la ONG Fondo Mundial por la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés). También ha logrado que monumentos como la Torre Eiffel en París, la Ciudad del Vaticano, el palacio presidencial de la India y la La Acrópolis de Atenas, en Grecia, se unan a lo largo de los años en la búsqueda de cumplir con los objetivos planteados en el Acuerdo Climático de París.