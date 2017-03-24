Depeche Mode, la banda que innovó combinando el rock y la electrónica

Con más de 30 años de carrera musical, Depeche Mode debutó por primera vez en la industria con el álbum Speak & Spell en 1981.

El grupo, que en sus inicios contó con la participación del músico Vince Clark, es característico por producir temas que fusionan melodías de rock electrónico, synth pop, new wave y rock alternativo.

Enjoy the Silence, Personal Jesus, It´s no Good, Never let me down again y People are People son algunos de los clásicos más recordados de la banda inglesa que conquistará el otro año la capital de la República con su álbum de estudio número 14.

Igualmente, la agrupación acumula, entre sus reconocimientos, 2 premios Echo, 1 triunfo en los MTV Europe Music Awards 2006, 1 premio Brit, Mejor video alternativo en los UK Music Video Awards y 5 nominaciones a los premios Grammy.

En Colombia. Después de 9 años, los ingleses Dave Gahan, Martin Gore y Andrew Fletcher, integrantes del grupo Depeche Mode, regresan al país en marzo 16 de 2018 para cautivar a sus seguidores con temas como Where’s The Revolution, de su más reciente álbum Spirit, en el Parque Simón Bolívar, de Bogotá.

El anuncio se confirmó ayer mediante la página oficial de la agrupación. El tour comienza el próximo 5 de mayo en Estocolmo, Suecia, pero será el 11 de marzo, con la llegada del grupo a México, que pisen Latinoamérica.

Luego de su paso por Colombia, estarán el 18 de marzo en Perú, el 21 de marzo en Chile, el 24 de marzo en Argentina y finalizarán en Brasil, el 27 de marzo.

De igual manera, también visitarán 32 ciudades en 21 países de Europa.

Las boletas para el concierto en Colombia estarán disponibles a partir del lunes 24 de abril en la página web www.primerafila.com.co o en las taquillas de las salas de Cine Colombia.