La capital de La Guajira está de fiesta con la celebración en la que la música vallenata ‘arropa’ sus calles: el Festival Francisco el Hombre. La novena edición rinde homenaje a la carrera artística del juglar Jorge Oñate. A su vez la programación cultural incluye las tradicionales competencias sonoras, presentaciones de Gala, desfiles y muestras gastronómicas, todo condensado en este fin de semana.

La presidenta del festival, Ruth Berardinelli sabe que la península no atraviesa un buen momento, sin embargo ella resalta y guía la atención hacia la cultura alegre y noble, a lo propio, a aquello que une a toda la región y la caracteriza del resto del planeta, la música y la identidad vallenata.

Serán 12 las agrupaciones que se disputarán los títulos en competencia a Mejor Cantante, Mejor Acordeonero y Mejor Agrupación. 'Tendremos un escenario con pantallas led y una tarima de 16 de ancho por 12 de fondo. El escenario será justo enfrente del Mar Caribe y albergará cerca de 8.000 personas cada día', cuenta Doménico Restrepo, productor general del festival.

'Aquí hay espacio para la tradición, la cadencia vallenata con nuevos aires', explica Restrepo. Agrega que 'un tema para incluir es el performance que emplearán los artistas', lo que brinda varios elementos de juicio al jurado a la hora de otorgar los premios.

Habrá eventos simultáneos como el festival Buscando a Francisco el Hombre Juvenil hoy y mañana a un costado del muelle, en la Avenida Primera. Un desfile cívico y cultural se une a la programación con distintas comparsas de la región, hoy desde las tres de la tarde, y parte desde el aeropuerto Almirante Padilla.

La moda tendrá su lugar con el desfile de modas Ama en el C. C. Viva. Son 10 las diseñadoras invitadas.

También hay conversatorios, eventos deportivos, exhibición de artesanías wayuu y muestras gastronómicas, alrededor del escenario Paisaje de Sol, en la playa, y donde se concentra la lucha por la categoría juvenil del Francisco el Hombre. No deje que se lo cuenten y conozca de cerca este fin de semana la mitología vallenata que encierra la historia de Francisco el Hombre.

Algunos exponentes de la novena edición del Festival

Iván Villazón

El artista vallenato Iván Villazón cierra la noche de presentaciones de esta noche. El show está programado para la 1:30 de la madrugada del sábado. Lo hará con su compañero de fórmula, Saúl Lallemand e interpretará sus principales éxitos.

Beto Zabaleta y José Villa

Beto Zabaleta cierra las presentaciones del Festival Francisco el Hombre a las dos de la madrugada del lunes. Lo acompañará su acordeonero desde agosto del año pasado, José Villa. Su concierto es uno de los más esperados.

Chelito de Castro y su Joe All Stars

La agrupación, que en el 2016 hizo su presentación formal al público, llevará a la novena versión del Festival canciones clásicas del folclor del Caribe. El grupo de Chelito de Castro lo complementan 12 músicos de primer nivel.

Óscar Prince

La presentación de ‘El galán de la Champeta’, Oscar Prince, será el lunes y está planillada para la 1:30 de la madrugada. Su show, al igual que el de los demás artistas en las presentaciones denominadas Galas, durará 30 minutos.

Fabián Corrales

El intérprete y compositor tendrá un mano a mano con Jorge el ‘Pitufo’ Valbuena el sábado 18 de marzo. 'Será la oportunidad para presenciar a dos grandes exponentes del género en una tarima', expresa el productor general del evento, Doménico Restrepo.

A continuación la programación del Festival