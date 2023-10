“La volatilidad del precio del kilovatio es una señal de crisis”

Con estos precios, la pregunta que cualquier ciudadano se hace es si en sus próximas facturas del servicio de energía, especialmente en la costa Caribe, que tiene la mayor demanda del país (variación de 18.34 % de septiembre y un crecimiento de 305.57 GWh), le impactará y cuánto podría ser ese aumento.

Expertos consultados reconocen que el precio del kilovatio hora en la bolsa del mercado de energía es una señal de crisis y que sí tendrá un impacto y podría ser no mayor a un 6 % aunque aclaran que se trasladará inmediatamente. Aunque el precio de escasez ($1.604) para octubre está por debajo del precio del kilovatio hora, Alejandro Castañeda, presidente de Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), dijo que al usuario final no le debe preocupar hoy si llega a los $1.500. “El precio refleja la escasez de agua en los embalses”.

XM indica que el nivel de los embalses para el 24 de octubre fue de 71,4 % y con un diferencial porcentual con respecto al día anterior (0,27 %).

El Fenómeno de El Niño, que tiene previsto ser más crítico a final del 2023 y comienzo del 2024, tiene estresado el sistema interconectado nacional (SIN) que depende de una matriz de generación a base de agua de más del 60 %. Con menos lluvia y los niveles de los embalses descendiendo, menos oferta de energía obliga a las generadoras a cuidar el agua. En este proceso entran los otros actores de la matriz: los generadores térmicos que ofrecen e inyectan energía a base de combustibles y unos precios que finalmente impactan el precio en bolsa, explica el consultor del sector minero energético Mauricio Peralta.

“El precio que tenemos es un indicador de cuánto está costando la generación de las plantas. Algo está pasando. Sea por la situación natural y climática con ‘El Niño’ que lleva a que las hídricas cuiden sus embalses, sus cuotas de generación y XM autorice encender las térmicas. Esto impacta y vamos a tener incrementos en las tasas. El precio es un indicador que afecta el proceso de contratación de las empresas que compran energía”, agregó Mauricio Peralta.

El exministro de Minas y Energía, Amilkar Acosta, subrayó el estrés que vive el SIN y calificó de crisis el valor del precio del kilovatio como “exorbitante”.

“Obedece a las mismas razones que llevaron recientemente a que la espiral alcista en bolsa que superó la barrera del precio de escasez y sigue imparable. La razón primordial de esta alza inusitado del precio está en primer término en la estrechez entre la demanda de energía (222 gigavatios hora día) y la oferta (225 GWHD), a consecuencia del retraso, aplazamiento o abandono de proyectos de generación de energía, tanto de fuentes convencionales como de no convencionales, lo cual mantiene estresado el sistema interconectado nacional (SIN), sin margen de maniobra. Y, como es apenas obvio, porque el mercado funciona así, mientras haya más oferta que demanda los precios tienden a la baja y viceversa, cuando el crecimiento de la demanda (6.5%) supera el crecimiento de la oferta (3%) los precios tienden al alza, que es lo que viene dándose”.

Mauricio Peralta coincide en que se debe mejorar la comunicación del Gobierno nacional y los gremios del sector energético. "Si todos queremos que los costos de la energía bajen, tiene que haber más oferta. No se puede negar que los generadores y desde la aprobación de la Ley 142 de servicios tienen una posición dominante. Se necesita mayor eficiencia, que los proyectos para aumentarla oferta se cumplan y no se suspenda como el Parque Eólico en La Guajira. La transición energética se hace con efectividad y recursos. No solo es política. A mayor demanda más productividad".