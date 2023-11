“El Gobierno se ha hecho el de los oídos sordos con la caída de la economía”

R.

La verdad, para Fenalco, era muy claro que esto iba a pasar, ya que lo veníamos anunciando, porque desde el primer trimestre el comercio decreció, y mes tras mes, es decir, en estos últimos 10 meses hemos tenido caída tras caída, y corrobora lo que nosotros hemos señalado, que cuando a la economía le va bien, al comercio le va de maravilla, pero cuando la economía cae, uno de los sectores más damnificados es el comercio.

Esto viene siendo un cúmulo de consecuencias que han venido afectando poco a poco a la economía del país. No compartimos la visión del Gobierno de echarle la culpa al Banco de la República por no bajar las tasas de interés, y eso no es cierto, puesto que la visión del Emisor es cuidar precisamente la inflación, y si bien esta última ha venido bajando lentamente, aún no ha sido derrotada, no podemos cantar victoria.