Las principales bolsas europeas abrieron la sesión de este lunes con importantes caídas, superiores al 2 %, afectadas por las tensiones en Oriente Medio, tras los ataques a Irán por parte de Estados Unidos e Israel, que han provocado que el precio del crudo se dispare por encima de los 80 dólares.

En la apertura del mercado, y mientras el euro cae y se cambia a 1,170 dólares, destaca el descenso de Madrid, del 3,20 %, mientras que Fráncfort lo hace el 2,23 %; Milán, el 2,07 %; París, el 1,75 %, y Londres, el 0,60 %.

El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, ha abierto con una descenso del 2,19 %.

Los analistas de Renta4 explican que, pese a la guerra desatada en Irán tras el ataque de Estados Unidos e Israel, las bolsas europeas registran “caídas de intensidad limitada”.

“Al igual que las caídas en las bolsas son por el momento limitadas, también es limitado el refugio en oro”, añaden los mismos expertos, ya que el metal amarillo avanza el 2,53 %, hasta los 5.411,48 dólares, mientras que la plata suma el 2,04 %, hasta los 95,66 dólares.

El precio del crudo se dispara

El mayor impacto del conflicto se deja sentir en el precio del crudo, que en el caso del brent, el de referencia en Europa, se dispara el 9,88 %, hasta los 80,02 dólares, un nivel en el que no cotizaba desde finales de junio.

Y ello, ante el miedo a que el conflicto provoque una interrupción del suministro de petróleo y gas en el estrecho de Ormuz.

Así, el precio del gas también se dispara este lunes el 26,87 %, hasta los 39,96 dólares.

Los mismos analistas de Renta4 explican que el conflicto llevará a “un periodo de volatilidad e incertidumbre en el que habrá que calibrar cómo evoluciona la situación”.

Previamente a la apertura en Europa, en Asia, el Nikkei de Tokio ha perdido el 1,35 %; y el Hang Seng de Hong Kong, el 2,14 %.

La Bolsa de Shanghái, por su parte, y pese a iniciar el día en rojo, ha terminado con ganancias del 0,47 %.

Los futuros de Wall Street adelantan una sesión en rojo, con caídas superiores al 1 %, y que alcanzan incluso el 2 % en el caso del tecnológico Nasdaq.

El bitcoin, por su parte, sube un leve 0,55 %, hasta los 66.029,44 dólares.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono alemán a diez años alcanza el 2,657 %.