Se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá la edición número 45 de la Vitrina Turística de Anato 2026, la cual se estima recibir a 56.000 profesionales del sector turismo y más de 1.600 expositores internacionales y nacionales.

En ese sentido, la presidenta de Anato, Paula Cortés Calle, manifestó que el turismo cuenta con varios desafíos para su respectivo crecimiento, y nombró dos como enfoque principal: la competitividad y productividad.

La dirigente gremial expuso en su discurso de instalación que el próximo gobierno, debe nombrar el turismo como política de Estado.

“Esto es traducida en seguridad en destinos, atractivos y corredores, lucha contra la informalidad, fortalecimiento institucional y más promoción internacional”, expuso en su intervención.

Agregó que para aumentar la competitividad y la productividad, es clave la reducción del IVA para tiquetes aéreos, alojamientos y servicios turísticos, formación bilingüe; incentivos tributarios para la formalización y la inversión, garantizar mayor asignación presupuestal, que sea proporcional al peso del turismo en el país, cuando representa el 15% de las exportaciones totales, y más del 50% de las exportaciones de servicios.

También habló de la conectividad e infraestructura, afirmando que se deben realizar mejores aeropuertos, vías accesibles y conectividad terrestre y digital para integrar destinos emergentes.

“Invertir en turismo no es un gasto: es empleo, desarrollo regional y crecimiento sostenible. El próximo gobierno tiene la oportunidad — y la responsabilidad— de consolidarlo como una verdadera política de Estado, en articulación estratégica con el sector”, socializó Cortés.

Añadió que se requieren incentivos claros para promover la formalización, así como condiciones fiscales que estimulen la inversión y el turismo interno, y medidas que permitan mejorar la posición competitiva del país frente a otros destinos de la región.

“Incentivos laborales, como subsidios a la contratación en regiones prioritarias, reduciendo cargas, por empleo turístico formal, así como créditos fiscales para invertir en innovación y tecnología.

Si bien la dirigente gremial recordó que en 2025 se observó una moderación en el ritmo de crecimiento, el balance de fondo fue claramente positivo, a pesar de registrar 6.5 millones de visitantes no residentes, el país recibió 4.7 millones de visitantes extranjeros, esto significó un aumento del 3,8% comparado con 2024.

“Colombia continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos más activos y competitivos de América Latina”, dijo Cortés.