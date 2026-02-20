El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, habló durante su visita en Barranquilla sobre el salario mínimo que se mantiene en un 23,7 %, pero que el Consejo de Estado debe nuevamente reevaluar, tras haber sido suspendido la semana pasada, dado que no tenía el rigor técnico suficiente para aprobar dicho aumento que fue decretado el pasado 30 de diciembre de 2025.

En ese sentido, el jefe de la cartera del Trabajo, sostuvo que el salario vital existirá de aquí en adelante en el mundo laboral colombiano.

“Nunca antes un tribunal como el Consejo de Estado le había pedido al gobierno que expidiera un decreto provisional o temporal, eso no existe en la legislación colombiana. Lo hemos hecho porque en democracia hay que acatar las decisiones de los jueces. Queda la decisión de fondo, y por esa razón el presidente de la República y el Gobierno ha convocado a los trabajadores a que nos mantengamos en estado de alerta, de movilización, de acción ciudadana para que el Consejo de Estado entienda que no puede perjudicar a los trabajadores y a la economía del país obligando al gobierno a echar para atrás, y en todo caso el gobierno no va a echar para atrás”, socializó Sanguino.

En ese sentido, el ministro del Trabajo se mostró optimista frente al tema, y sostuvo que no cree que haya problema nuevamente con el Consejo de Estado.

“Hay que estar seguros de que eso no vaya a ocurrir. De todas maneras queda pendiente el pronunciamiento de fondo del Consejo de Estado. Esta ha sido una medida cautelar y nosotros estamos dando la batalla defendiendo hasta el último suspiro el salario vital ante el Consejo de Estado. Esperamos de todas formas que se mantenga este salario por esta vigencia que es del año 2026 y que el año entrante, cuando se vaya a definir en diciembre el salario mínimo del 2027, se mantenga el criterio constitucional del salario vital.

Dentro de ello, manifestó que el salario vital no es un capricho del presidente Gustavo Petro.

“El salario vital está en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Pasaron 35 años y ningún gobierno se había atrevido a aplicar el salario vital. ¿Y qué es el salario vital? Es el salario que le permite a los trabajadores un mínimo de dignidad en sus condiciones de vida. Porque el salario no solo es pagar un servicio. El salario es un instrumento de política laboral y salarial para garantizar condiciones de vida digna de los trabajadores. Sin trabajadores en dignidad no hay economía posible, no hay empresa posible. Lo que hace posible la generación de riqueza es la fuerza del trabajo, y esa tiene que vivir en condiciones mínimas de vida”, expresó Sanguino.

A su vez, indicó que los voceros empresariales entendieron que la decisión del Consejo de Estado no puede interpretarse como una solicitud para cambiar el porcentaje de incremento del salario.

“Porque eso sería mucho más perjudicial para el empresariado y para la economía que mantener el incremento salarial del 23% tal como lo hicimos con el decreto que firmó el jueves el presidente de la República y que firmamos con él en la Plaza de Bolívar de Bogotá”, puntualizó el ministro del Trabajo.

Jornada de formalización

El ministro del Trabajo firmó como garante el acuerdo de formalización laboral entre la Unidad de Investigaciones Especiales del Viceministerio de Relaciones Laborales y Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A., realizado en Barranquilla.

Este compromiso asegura que 1.000 trabajadores, anteriormente vinculados de manera indirecta o tercerizados, pasen a tener contratos con vocación de permanencia. Su formalización será progresiva y con vinculación directa desde el próximo 15 de marzo, en las diferentes regiones del país hasta febrero de 2029.

El titular de la cartera precisó que: “este acuerdo es un paso fundamental para garantizar tranquilidad a las y los trabajadores y a sus familias. Se inicia con un plan de formalización de 1.000 trabajadores, el 42% son mujeres, en su mayoría las y los trabajadores beneficiados son operadores de caja, panadería, bodega y domicilios”.

“Este resultado demuestra que el diálogo social funciona. Cuando empresa, sindicato y Gobierno se sientan con voluntad y determinación, se logran acuerdos que dignifican el trabajo”, señaló Sanguino.

De esta manera no solo se garantiza igualdad de condiciones laborales, sino que el acuerdo fortalece la organización sindical en una empresa que reúne cerca de 17 mil trabajadores en 400 tiendas del país.

“Los empleados no solo ganarán estabilidad, sino que accederán a mejores condiciones laborales, mayor estabilidad en el empleo, serán afiliados al sindicato y beneficiarios de inmediato de la convención colectiva de Sintraolímpica”, anunció la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de Supertiendas y Droguerías Olímpica, Sintraolímpica, María Yolanda Castaño.