El presidente Gustavo Petro manifestó este jueves que Colombia se adhirió a la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para defender la transición a las energías limpias.

“Ingresamos como miembros plenos a la Agencia Internacional de Energía (AIE) para defender la más rápida transición a las energías limpias”, expresó Petro en un mensaje publicado en X.

El director de la AIE, Fatih Birol, anunció el miércoles la incorporación de Colombia como nuevo miembro de la institución, mientras que Brasil inicia el proceso, India entra en la fase final de su pertenencia y Vietnam se une como miembro asociado.

En su discurso de apertura de la reunión ministerial de dos días, que terminó este jueves en París, el director de la AIE dio la “bienvenida” a las cuatro nuevas incorporaciones que reflejan, dijo, “una estrategia de expansión iniciada hace diez años” que ha incrementado la participación de los países de la AIE en el consumo energético mundial del 38 % a más del 80 %.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, dijo a EFE que la incorporación demuestra que el país “va por el camino correcto” en materia de seguridad energética, transición y lucha contra el cambio climático, eje central de los debates en la reunión ministerial.

Palma Egea destacó que Colombia será el primer país sudamericano en integrarse en la AIE, un paso que, a su juicio, reforzará la cooperación y el acceso a información clave para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas alineadas con la agenda energética de Petro.