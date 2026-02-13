El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto del salario mínimo para 2026 que se había fijado en 23,7%. Esta medida cautelar ordena al Gobierno expedir un nuevo decreto transitorio en una plazo de ocho días.

Sobre ese tema, la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, indicó que la decisión adoptada debe ser respetada y acatada.

“Sin duda, es una medida cautelar que abre espacio para convertir esta coyuntura en consenso: retomar el diálogo y construir, con empresarios y trabajadores, un acuerdo sobre el salario mínimo que dé seguridad jurídica, proteja el ingreso y preserve el empleo formal”, dijo Lacouture.

En ese sentido, recalcó que el objetivo debe ser claro: mejorar de forma real la calidad de vida de los trabajadores, con un ajuste técnico y sostenible que, al mismo tiempo, garantice la viabilidad del sector empresarial y la generación de más y mejores empleos”.