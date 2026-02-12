El presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, envió una carta al Gobierno en la que solicita un paquete de medidas urgentes para mitigar el impacto de las inundaciones que afectan al sector, especialmente en el departamento de Córdoba y otras zonas de la región Caribe.

Según cifras del gremio, solo en Córdoba, Bolívar y el norte de Antioquia se reportan 38 municipios afectados, con daños en 8.577 predios ganaderos que abarcan 182.389 hectáreas. Más de 493.000 bovinos han quedado sin alimento debido a suelos inundados o anegados, con alto riesgo sanitario, mientras otros animales han tenido que ser desplazados hacia zonas más altas.

Aunque Fedegán reconoce que la prioridad inmediata es atender la crisis humanitaria, señala que también es urgente planificar desde ya la recuperación productiva.

“Advertimos que una vez bajen las aguas, las praderas prácticamente habrán desaparecido y será necesario iniciar desde cero la preparación de tierras y la siembra de pasturas, un proceso que tardará al menos seis meses antes de poder ser utilizado nuevamente”, sostiene Lafaurie.

Frente a ello, el dirigente de Fedegán plantea medidas de muy corto plazo. Entre ellas, propone congelar entre seis meses y un año el cobro de capital e intereses de los créditos agropecuarios en las zonas afectadas, ampliando los plazos y evitando que los intereses generados durante el período de congelación sean considerados en mora.

En ese sentido, sugieren crear una línea especial de crédito con tasa cero (equivalente a la inflación), a cinco años, con un año de gracia y respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), destinada exclusivamente a la recuperación de los daños ocasionados por las inundaciones.