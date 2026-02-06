La Corte Constitucional citó para este viernes 6 de febrero a sala extraordinaria para discutir el decreto 044 del 21 de enero de 2026 que hace parte de la declaratoria de emergencia económica, pero está enfocado en los nuevos impuestos contemplados para el sector eléctrico.

De manera insistente, en los últimos días las generadoras de energía pedían a la Corte Constitucional se pronunciara también sobre estas medidas contempladas en la declaratoria de emergencia económica, medida que fue suspendida el pasado 29 de enero por los magistrados del alto tribunal.

“En el aspecto legal solo hay una emergencia económica que es la que se deriva del decreto 1390, donde estaban los impuestos al cigarrillo y licores, y era un documento que ya estaba en manos desde la corte desde finales del año pasado, sin embargo, el decreto 044 que concierne al sector eléctrico apenas se publicó hace una semana y media”, expresó en su momento Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de Andeg.

En desarrollo...