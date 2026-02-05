El bitcoin , la criptomoneda más importante del mercado, cae este martes cerca de un 7 % y se sitúa levemente por encima de los 73.000 dólares, niveles que no alcanzaba desde noviembre de 2024.

Según datos de Bloomberg, a las 19.00 GMT el activo digital cedía un 6,85 % hasta los 73.088,2 dólares.

La caída se ha acelerado a partir de las 16.00 GMT, cuando el valor comenzaba a descender hasta perder más de 5.000 dólares en menos de tres horas.

En lo que va de año, la criptomoneda registra pérdidas superiores al 16,5 %. Asimismo, éste es el nivel más bajo desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca, hace algo más de un año.

El presidente de Estados Unidos ha afirmado estar a favor de este tipo de divisa aunque, tras los anuncios de los aranceles a los diferentes países, el valor de ésta retrocedió hasta 74.424,95 dólares, su mínimo en 2025.

Desde su máximo histórico en octubre de 2025 (126.186 dólares), la criptomoneda ha caído un 42 %.

“El sentimiento cripto está tocando fondo”, ha señalado Augustine Fan, socio de la plataforma de opciones SignalPlus en Hong Kong, en declaraciones recogidas por Bloomberg.