En la Asamblea Extraordinaria de Ecopetrol, se tomó la decisión de aprobar a los miembros de la plancha propuesta para la Junta Directiva de la compañía hasta 2029.

Entre los miembros independientes se encuentran Ángela María Robledo, Carolina Arias, Hildebrando Vélez, Ricardo Rodríguez y Luis Felipe Henao.

También se confirmó que entre los nueve candidatos también están Juan Gonzalo Castaño, Lilia Tatiana Roa, Alberto José Merlano y César Eduardo Loza.

Es de destacar que en la reunión estuvo el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en representación del Gobierno, que a su vez es el accionista mayoritario de la compañía y quien además fue el convocante de la asamblea.

“Ecopetrol tiene que seguir evolucionando, debemos avanzar en ese proceso de transición. Lo que está pendiente es el diálogo sobre cómo hacer ese proceso, garantizando la estabilidad de los trabajadores, la estabilidad de Ecopetrol y su transformación productiva”, señaló el ministro de Hacienda.

En la Asamblea se certificó que se cumplían todos los requisitos exigidos, tanto en materia de composición de la junta, como en la experticia de los integrantes: 12 años en distintas ramas profesionales.