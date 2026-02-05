La revolución en los pagos digitales está en marcha y la IA agéntica y predictiva promete transformar la manera en que empresas y usuarios realizan transacciones, yendo mucho más allá de la automatización o la inteligencia generativa. En 2026, estos sistemas no solo analizarán información, sino que actuarán de manera autónoma, anticipando fraudes, optimizando pagos en tiempo real y tomando decisiones financieras sin intervención humana.

Según Research And Markets, para el año 2030, el mercado mundial de inteligencia artificial generativa en fintech llegará a aproximadamente $12.100 mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) cercana al 35%, reflejando la rapidez con la que esta tecnología se integra en el sector financiero. Esta expansión va de la mano con la aparición de sistemas de IA que no solo procesan datos, sino que actúan de manera autónoma, anticipando riesgos, ajustando límites de crédito y validando transacciones en tiempo real.

‘El desafío actual no es solo procesar más transacciones, sino hacerlo con anticipación y control. La IA permite pasar de un enfoque reactivo a uno predictivo, donde el sistema puede detectar señales de riesgo y actuar en tiempo real, antes de que el problema impacte al comercio o al usuario’’, comentó Lucas Souza, Gerente de innovación en Kuvasz Solutions.

En el caso de Colombia, de acuerdo con el Radar Colombia 2025 de Finnovista, el 66% de las fintech en el país ya integran inteligencia artificial, lo que les ha permitido reducir en promedio un 44% sus costos operativos y disminuir el fraude en más de un 57%. De cara a 2026, desde Kuvasz Solutions mencionan que, este progreso facilitará el desarrollo de la IA agéntica, sistemas que tienen la habilidad de tomar decisiones independientes en tiempo real. Estos serán fundamentales para operar con infraestructuras de pagos inmediatos como BRE-B, lo que permitirá un enrutamiento inteligente de transacciones para optimizar costos en milisegundos y prevenir fraudes de manera continua.

‘’Estos datos reflejan cómo la inteligencia artificial está dejando de ser una herramienta de apoyo para convertirse en un motor clave de eficiencia en los pagos. Reducir tiempos de procesamiento y errores no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también permite a las empresas mejorar la gestión interna y tomar decisiones más rápidas’’, señaló Souza.

Finalmente, en mercados como el colombiano, donde la interoperabilidad y los pagos inmediatos serán fundamentales, la inteligencia artificial predictiva y agéntica se establecerá como un facilitador de estabilidad y confianza para manejar sistemas de pago de misión crítica hacia 2026. Además, la modernización de pagos exige evolucionar el core sin detener la operación. Con experiencia en ACI Worldwide y soluciones propias como Brizmo, Kuvasz Solutions acompaña a las procesadoras en la orquestación de pagos inmediatos e ISO 20022, garantizando escalabilidad sin comprometer los SLAs (Service Level Agreements o Acuerdos de Nivel de Servicio).