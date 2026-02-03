El Banco de la República, elevó a 6,3 % su pronóstico de inflación para el cierre de 2026. Esto supone un aumento en relación al 4,1% que había previsto inicialmente.

De acuerdo con el Emisor colombiano, el aumento en la inflación genera un impacto directo en la economía de los hogares y de los trabajadores, ya que no contarán con el mismo poder adquisitivo para comprar los productos y servicios que necesitan para su sostenimiento diario.

En ese sentido, el banco central señaló que los más afectados por esta medida son aquellos que ganan un salario mínimo.

“El aumento genera preocupación por el impacto que puede tener sobre los sectores más vulnerables, los asalariados y sobre la posibilidad de que el aumento nominal del salario mínimo se diluya por medio de la inflación”, sostuvo Leonardo Villar, gerente del Banco de la República.

Si se llega a cumplir esta proyección, la inflación en Colombia superaría el tope del 6 %, algo que no sucedía desde agosto de 2024 cuando se ubicó en un 6,12 %.

Hay que recordar que la inflación en Colombia se encuentra actualmente en 5,1 %, y según analistas del mercado financiero, la tendencia al alza puede generarse, y por ello, también se tomó la decisión en el lado del Banco de la República de aumentar 100 puntos básicos su tasa de interés, pasando de 9,25 % a 10,25 %.