Fitch Ratings proyecta para Colombia una modesta mejora en el crecimiento económico, situándolo en un 2,9 % para 2026, sin descartar que la cifra pueda ser menor.

De acuerdo con la agencia calificadora de riesgo, la economía colombiana enfrentará desafíos particulares, como el incremento histórico del 23 % en el salario mínimo, lo que generará una presión importante sobre la inflación.

“En consecuencia, se espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cierre 2026 en un 4,9 %, una de las cifras más altas entre las principales economías de la región. Debido a estas presiones y a la incertidumbre fiscal, se anticipa que el Banco de la República deba realizar incrementos significativos en la tasa de política monetaria, proyectada en un 9,8 % para finales de este año”, manifestó Richard Francis, codirector del equipo de Soberanos para las Américas.

En ese sentido, manifestaron desde la agencia que, pese a ello, el país podría resultar particularmente favorecido a largo plazo por una eventual recuperación de la economía venezolana, dado que históricamente ha sido un socio importante.

Acto seguido, señalaron que tomará tiempo para que la economía venezolana se estabilice y probablemente crezca sustancialmente si logramos cierta estabilidad y nuevas entradas de inversión. Sin embargo, sostienen que Colombia podría beneficiarse mediante inversiones y exportaciones.

Entre tanto, señalaron que las elecciones programadas entre marzo y junio de 2026 serán determinantes para definir el rumbo de las reformas económicas y el clima de inversión, aunque los cambios tomarán tiempo.

Hay que recordar que Fitch Ratings degradó la calificación de Colombia, pero mantiene una perspectiva estable, aunque advierte que riesgos como una depreciación mayor del peso —dado que el 30 % de su deuda es externa— podrían ejercer presión a la baja.