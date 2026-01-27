Las cajas de compensación familiar son entidades privadas que cumplen funciones de seguridad social y se hallan sometidas al control y vigilancia del Estado ofreciéndoles a los trabajadores múltiples beneficios de salud, educación, capacitación, vivienda, recreación, entre otros.

Entre las posibilidades que les ofrecen a sus afiliados se encuentran los subsidios los cuales son varios y entre esos se encuentra el familiar que es prestación social pagadera en dinero, especie y servicios.

“Tiene como objetivo aliviar las cargas familiares de los trabajadores con menores ingresos y recursos económicos, contribuyendo así al sostenimiento de la familia como núcleo básico de la sociedad”, define el Ministerio del Trabajo.

Ahora con la subida del salario mínimo en un 23 % ($2.000.000 de pesos con auxilio de transporte), los topes salariales para acceder a este subsidio también cambiaron. Así las cosas, podrán recibir esta prestación los trabajadores cuyo ingreso individual no supere los cuatro salarios mínimos, es decir, $7′003.620.

Además, la suma de los ingresos del trabajador y su cónyuge no puede exceder los seis salarios mínimos, o lo que serían, $10′505.430 pesos para 2026.

Quienes acceden a este beneficio monetario son las personas a cargo del titular y que estén reconocidas por la ley, esto incluye hijos legítimos, naturales, adoptivos o hijastros no mayores de 18 años; hermanos huérfanos de padres que convivan y dependan económicamente del trabajador afiliado no mayores de 18 años; los padres mayores de 60 años, siempre y cuando ninguno de los dos reciba renta, pensión, ni salario; y el o la cónyuge o compañero permanente del trabajador que no cuente con vinculación laboral o ingreso alguno y realice actividades de cuidado de una persona con discapacidad debidamente certificada por la EPS.

Hay otro requisito esencial que se le exige al trabajador y es que debe haber laborado al menos 96 horas al mes y que sumados sus ingresos con el cónyuge o compañero, no sobrepasen seis salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para 2026 aún no se tienen fijados los valores de estos subsidios que varía dependiendo las condiciones del beneficiario, sin embargo, se cree que el valor de la cuota mensual oscilará entre los $53.000 y $86.000 pesos dependiendo la caja de compensación.

Colsubsidio, por ejemplo, una de las 44 cajas de compensación registradas ante el Ministerio del Trabajo para 2025, para 2025 fijó así sus valores: $65.100 por cada beneficiario; $130.200 por cada beneficiario en condición de discapacidad; $74.865 por cada beneficiario de trabajadores en empresas del sector agropecuario: y $149. 730 por cada beneficiario de trabajadores en empresas del sector agropecuario, con personas beneficiarias en condición de discapacidad.