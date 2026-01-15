En 2025 las salidas de colombianos al exterior incrementaron un 4,3 %, alcanzando los 5.8 millones, mientras que en 2024 fueron 5.6 millones. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), este resultado evidencia la consolidación del turismo internacional, impulsado por una mayor conectividad aérea lo que se refleja en el crecimiento sostenido en la demanda de viajes al extranjero por parte de los connacionales.

“Los viajeros colombianos continúan desempeñando un papel clave en la movilidad internacional, principalmente en los periodos asociados a temporadas vacacionales. Abril, diciembre y octubre fueron los meses que jalonaron el crecimiento en la salida de nacionales al extranjero. En contraste, se registraron caídas en febrero, marzo y mayo, lo que sugiere dinámicas temporales propias del turismo durante el primer semestre del año”, señaló al respecto Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

En cuanto a los principales países receptores de viajeros colombianos están, en primer lugar, Estados Unidos con 1.7 millones, lo que representa el 29,2 % del total y un leve crecimiento del 0,2% en comparación de 2024. España se posicionó en el segundo lugar con 812 mil salidas, es decir un aumento del 5,7 % y una participación del 14%.

Un punto a destacar es el fuerte incremento hacia destinos de América Latina y el Caribe como Brasil (+49,8 %), Panamá (+21,8 %), República Dominicana (+16,5 %) y Perú (+21,6 %), reflejando una mayor diversificación de los viajes internacionales y un fortalecimiento de la conectividad regional. Por otra parte, México registró una caída del 20%, aunque mantiene su participación en 8 %, mientras que Chile presentó una disminución moderada del 3,9 %.

“Dichos comportamientos están ligados a la diversificación de los viajes internacionales, el fortalecimiento de la conectividad regional y al trabajo conjunto entre Agencias de Viajes, aerolíneas y destinos. De igual manera, representan una oportunidad para continuar fortaleciendo la competitividad del turismo colombiano en el mercado internacional”, puntualizó la dirigente gremial.