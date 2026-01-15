Las acreencias en el exterior del país en octubre llegaron a USD239.154 millones, representando el 54,9 % del Producto Interno Bruto (PIB), llegando a niveles que no se veían desde mayo de 2024.

De acuerdo con el último informe del Banco de la República, la deuda externa de octubre aumentó en un 9,23 % si se compara con el monto de octubre de 2024 cuando las acreencias del país llegaron a USD218.938 millones, en ese momento representaba el 52,8 % del PIB.

El Emisor resaltó que el dato que dio por el incremento tanto en la deuda pública y la privada, pero fue la primera la que tuvo un mayor alza, ya que pasó de USD131.667 millones a USD145.430 millones lo que significó una variación de 10,45 %, mientras que la privada pasó de US$ 87.271 millones a USD93.724, lo que representó un alza de 7,39 %.

Esta información se reveló en un momento coyuntural en el que Colombia incrementó su deuda externa tras concretar este martes una emisión récord de bonos en dólares por USD4.950 millones, operación confirmada por el Ministerio de Hacienda y ejecutada en los mercados internacionales con vencimientos en 2029, 2031 y 2033.

Sobre ello, José Manuel Restrepo, ex ministro de Hacienda, señaló que aunque se asegura financiamiento hoy, aun pagando tasas altas, se traslada al siguiente gobierno una mayor carga de deuda y una compleja tarea de reconversión del perfil de vencimientos.

“Con un déficit fiscal creciente, el impacto hacia adelante será inevitablemente brutal. Cuando un gobierno se endeuda caro y a corto plazo, no gestiona el riesgo: lo patea hacia adelante. El mercado presta, sí. Pero cobra caro porque no cree. Y cuando no hay confianza, la factura siempre la paga el gobierno que sigue”, manifestó Restrepo.