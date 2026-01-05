Los gremios Asofondos y Fasecolda han rechazado el decreto 1485 del 31 de diciembre de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda, con el que se realiza un ajuste al mecanismo de cobertura del deslizamiento del salario mínimo en el sistema pensional, concretamente para las pensiones reconocidas bajo la modalidad de renta vitalicia inmediata y renta vitalicia diferida.

Lea: Los efectos del mínimo y de la emergencia en la economía

Según argumenta el MinHacienda, con esta medida se intenta minimizar el impacto del alza del salario mínimo en las pensiones, a través de la aparente corrección de distorsiones técnicas y financieras en la aplicación del esquema vigente desde 2016.

De este modo, se reforma el Título 17 del Decreto 1833 de 2016, redefiniendo el alcance del mecanismo que cubre el riesgo generado cuando el aumento del salario mínimo supera la inflación.

Reparos de Asofondos y Fasecolda

Tras conocerse el decreto, el presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), Andrés Velasco, alertó sobre el impacto de esta medida para los trabajadores colombianos.

Lea: ¿Peor el remedio que la enfermedad tras intentos del Gobierno de reducir efecto del aumento salarial?

De acuerdo con Velasco, lo que hace esta norma es trasladar a los trabajadores el costo de un aumento elevado del salario mínimo que antes asumía el Gobierno. Esta nueva condición supone alejar en la práctica a miles de personas de la posibilidad de pensionarse, agregó.

El cambio en la fórmula de cálculo hace que ya no sea suficiente acumular alrededor de $350 millones para acceder a una renta vitalicia mínima, sino que ahora se requieran cerca de $550 millones, dijo.

Por ello, según Velasco, se obliga a trabajar más de una década adicional.

Lea: Minhacienda manejaría fondo de la Financiera de Desarrollo Nacional de más de $4 billones

El presidente de Asofondos alertó además acerca de que también se genera un riesgo inmediato sobre los seguros de invalidez y sobrevivencia, puesto que el mayor costo de la pensión mínima encarece las primas por encima de los límites legales. Precisó en este sentido que con los recursos actuales no alcanza para cubrir ese seguro previsional, lo que podría dejar desprotegidos a los afiliados en caso de accidente o fallecimiento.

Por su parte, el presidente de Fasecolda, Gustavo Morales Cobo, indicó en entrevista con ‘La FM’ que interpondrá una demanda contra el decreto, alegando que cuando el salario mínimo aumenta por encima de la inflación históricamente el Estado ha asumido la diferencia para cubrir la pensión de los trabajadores.

Lea: Si su sueldo era más del salario mínimo en 2025, así le podría subir para este año con el nuevo decreto

“Este cambio encarece el seguro de invalidez y sobrevivencia y puede afectar la sostenibilidad del sistema. (...) Los afectados, incluidos pensionados y fondos, acudirán a los tribunales. Cualquier revisión debe hacerse de manera gradual y mediante mesas técnicas”, advirtió.