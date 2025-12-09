La negociación del salario mínimo para 2026 ya tiene sus primeras propuestas. Este martes en la sede del Ministerio del Trabajo, tanto las centrales obreras como los empresarios presentaron sus propuestas de incremento.

En ese sentido, la primera que se reveló fue la de los sindicatos laborales, quienes proponen un alza del 16 %, tanto para salario como para auxilio de transporte. Esto, llevaría el salario mínimo a $1.651.260 en 2026.

A su vez, en una carta enviada al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, los gremios (ANDI, SAC, Asobancaria y Acopi) propusieron un incremento del 7,21 % para el salario mínimo del próximo año. Con este ajuste, la suma de salario y auxilio de transporte llegaría a $1.740.554, es decir, un aumento cercano a $117.000.

“El número de ciudadanos que ganan un salario mínimo se redujo en 1,3 millones de compatriotas, pasando de 3,7 millones a 2,4 millones entre 2024 y 2025. Una decisión por fuera de criterios técnicos dificultaría la reducción en la tasa de interés, afectando a millones de colombianos que tienen microcréditos, créditos de vivienda, libranzas, tarjetas de crédito, entre otros productos financieros. Por lo tanto, consideramos indispensable promover aumentos sostenibles de los ingresos, proteger y recuperar el empleo formal y salvaguardar la capacidad de compra de los hogares colombianos”, señaló el grupo de empresarios.

Sobre esto, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que, tras seis horas, la mesa de concertación finalizó, mesa en la que empresarios y trabajadores brindaron sus propuestas para el aumento del salario mínimo. Este jueves a las 8 de la mañana continuará la sesión de discusión frente al aumento del salario mínimo de 2026.