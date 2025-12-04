María Consuelo Araújo fue elegida como nueva presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), cargo desde el cual liderará el gremio que agrupa a los principales actores del sector constructor y de infraestructura del país.

Araujo, quien fue canciller de Colombia, reemplazará en el cargo a Juan Martín Caicedo, quien dejará el cargo tras 20 años.

La nueva dirigente gremial es profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia y especialista en gobierno, gerencia y asuntos públicos.

Se ha desempeñado en el sector público y privado. En la academia, ha sido directora de posgrados de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.