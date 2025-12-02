La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) revisó al alza la proyección de crecimiento para Colombia, de 2,5 a 2,8 % este año, y de 2,6 a 2,8 % en 2026, según su informe semestral de Perspectivas, divulgado este martes.

“La economía crecerá a un ritmo moderado, cercano a su potencial”, tras avanzar un 3,4 % interanual en el tercer trimestre de 2025, señaló el estudio, que también proyectó un avance del 2,9 % en 2027, aunque alertó que “los riesgos abundan”.

Las proyecciones del 2,8 % para este año y el próximo representan un aumento de 0,3 puntos para 2025 con respecto al 2,5 % previsto en el informe semestral anterior, presentado el 3 de junio, y una subida de 0,2 puntos sobre el 2,6 % que el organismo había calculado para 2026.

“La recuperación gradual de la inversión continuará, pero seguirá siendo parcial y significativamente por debajo de la tasa de inversión prepandemia del 21-22 % del PIB (Producto Interno Bruto), lo que refleja la incertidumbre y el bajo desempeño del sector de la construcción”, advirtió la Ocde.

El informe también indicó que el consumo privado se mantendrá “sólido” y las exportaciones “contenidas” debido a las restricciones de oferta y a la “elevada incertidumbre internacional”, marcada por los cambios en los aranceles de Estados Unidos, el principal socio comercial de Colombia.

La Ocde recordó que un 28 % de las exportaciones colombianas se destinan a los Estados Unidos y que éstas están sujetas a una tasa arancelaria efectiva de alrededor del 5 %.

“El sector externo contribuirá menos, ya que las exportaciones de petróleo y minería están limitadas por la producción interna”, señaló el estudio, que añadió que el aumento de precios del carburante “apoyaría los ingresos fiscales y de exportación y podría incentivar inversiones adicionales en producción”.

La inflación, indicó la organización, repuntó hasta el 5,5 % en octubre, un incremento que marca el quinto mes consecutivo al alza y, aunque la OCDE prevé que disminuya, permanecerá por encima de la meta del 3 % hasta 2027.

Aumento del déficit fiscal

Sobre el déficit fiscal, que alcanzó el 6,7 % del PIB en 2024, la Ocde proyectó que aumentará hasta un 7,1 % en 2025; un 6,2 % en 2026 y un 4,9 % en 2027.

El organismo advirtió que el déficit “seguirá siendo elevado en los próximos dos años y existen riesgos significativos de desvíos fiscales, ya que los planes del gobierno requieren recortes inmediatos del gasto, el rendimiento de los ingresos es incierto y las recientes operaciones de gestión de deuda han aumentado el riesgo de tipo de cambio”.

“Para estabilizar la deuda y restaurar la confianza de los inversionistas, se necesita una estrategia de consolidación más ambiciosa, que incluya una reforma tributaria integral y la reducción de las rigideces presupuestarias”, recomendó el organismo.

La OCDE también destacó que el mercado laboral “sigue siendo sólido”, con una tasa de desempleo en 9 % o inferior desde marzo, y proyectó que la tasa de interés de política monetaria disminuirá hasta el 6,5 % para finales de 2027.