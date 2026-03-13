Los más recientes datos entregados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indican que Colombia registró una tasa de empleo informal de 56% para 2025, ubicándose en el segundo lugar después de México (56,4%) entre los países dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Por su parte, de los países europeos que pertenecen a la OCDE presentan niveles inferiores a 5% de informalidad laboral.

De acuerdo con la entidad, la tasa de informalidad de Colombia es siete veces más alta que la de Polonia, que para 2024 presentaba cifras del 8,6%.

En las economías de Colombia y México, una gran parte de los trabajadores desarrolla actividades sin contrato formal, sin acceso a seguridad social ni a otras garantías laborales.

En el caso de Colombia, las cifras muestran que más de la mitad de la población ocupada trabaja en condiciones informales. Datos recientes indican que alrededor del 55 % de los trabajadores se desempeña en empleos que no cuentan con prestaciones ni cotizaciones al sistema de seguridad social, lo que limita la estabilidad laboral y el acceso a beneficios básicos.

Además, la OIT revela que solo en América Latina y el Caribe la informalidad afecta al 51,1% de los empleados y a nivel mundial la cifra asciende a 57,7%; es decir, que más de 2.000 millones de personas en el mundo se encuentran en el mercado laboral informal.

De acuerdo con diversos análisis económicos, la informalidad no solo afecta las condiciones de los trabajadores, sino que también impacta la productividad y el crecimiento económico. La ausencia de protección social, la baja recaudación tributaria y la limitada movilidad laboral son algunas de las consecuencias que enfrentan los países con altos niveles de empleo informal.

Frente a este panorama, especialistas señalan la necesidad de implementar políticas públicas que promuevan la formalización del empleo.

Entre las medidas más mencionadas se encuentran la ampliación de la cobertura de seguridad social, incentivos para las empresas que formalicen a sus trabajadores y estrategias de capacitación laboral que permitan mejorar la calidad del empleo en ambos países.