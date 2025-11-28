El Grupo Ecopetrol informó que su Junta Directiva aprobó el Plan Anual de Inversiones del Grupo para el 2026 por un monto de entre 22 y 27 billones de pesos. Este plan mantiene los niveles de inversión con respecto a la proyección de cierre de 2025, bajo criterios de disciplina de capital de cada línea de negocio.

En un comunicado, la estatal petrolera indicó que esto contempla varios lineamientos, uno de ellos es que se destinarán 17.2 billones de pesos (alrededor del 70 % del presupuesto), para producir de forma rentable entre 730 y 740 mil barriles equivalentes por día, un promedio de carga en las refinerías entre 410 y 420 mil barriles por día y transporte entre 1,110 y 1,120 mil barriles por día.

Además, se destinarán cerca de 7.1 billones de pesos -alrededor del 30 % del presupuesto-, para proyectos de Energías para la Transición y Transmisión de Energía y Vías y otras inversiones corporativas.

“El Plan Anual de Inversiones para 2026 considera un entorno retador, con un precio Brent estimado de USD60/BI y una tasa de cambio promedio año cercana a los 4,050 pesos. En este sentido, el Grupo Ecopetrol ha definido una estrategia para proteger la rentabilidad y liquidez mediante la reducción de costos, buscando alcanzar un margen EBITDA aproximado del 40 %, en línea con el nivel reportado a lo largo del 2025. Adicionalmente, se consideran transferencias a la Nación por-28 billones de pesos”, sostuvo Ecopetrol.

En ese sentido, prevén que el Programa de Rentabilidad y Eficiencias contribuya en 5.7 billones de pesos con efectos positivos a nivel de EBITDA, inversiones y capital de trabajo. Asimismo, dicen que el programa contribuirá al desempeño del costo total de refinación y de barril transportado y a mantener el costo de levantamiento por debajo de 12 USD/BI.

Agregan que se proyecta ejecutar 1.7 billones de pesos para apalancar las metas de los Asuntos Materiales de la estrategia de SosTECnibilidad, principalmente cambio climático, territorios sostenibles, materiales y residuos y salud ocupacional.

Con el objetivo de salvaguardar la caja y mantener niveles saludables de endeudamiento y rentabilidad el Grupo Ecopetrol afirmó que implementará un programa de rotación de portafolio.