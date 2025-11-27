El comercio de Barranquilla y el Atlántico se encuentra listo para acoger dos jornadas claves: el Black Friday, que arranca desde hoy y se extenderá hasta al fin de semana, y el esperado ‘Atlántico-Barranquilla Despierta’, del 16 a 21 de diciembre.

En ese sentido, la directora de Fenalco Barranquilla, Yilda Castro, sostuvo que diferentes centros comerciales de la ciudad y el departamento han venido implementando estrategias con el objetivo de que los visitantes puedan tener opciones accesibles en materia de electrodomésticos, ropa, entre otros.

“Buscamos promover y dinamizar las ventas, movimiento de inventarios, y principalmente Black Friday tiene una cosa muy lo atractiva y son los descuentos. Es un evento que se ha generalizado y donde las personas esperan encontrar mejores precios para comprar lo que necesitan, adelantar sus compras de Navidad y en efecto comprar de pronto también lo que no se necesita. Independientemente de la estrategia, salimos a hacer las compras de diciembre, hay sectores que tienen un mayor dinamismo, como los de tecnología, moda, juguetes y otros”, manifestó la directora de Fenalco Barranquilla.

Dentro de ello, Castro espera que para esta época haya un aumento significativo en las ventas en relación con 2024.

La secretaria Distrital de Tránsito, Yaciris Cantillo, manifestó en rueda de prensa que activarán a más de 100 reguladores de tránsito y 150 uniformados apoyarán en las calles para garantizar una fluida movilidad en la temporada decembrina.

Dentro de ello, el teniente coronel Elkin Villarreal, Comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, invitó a los ciudadanos a cuidar sus pertenencias en cada compra que vayan a realizar y seguir las recomendaciones de seguridad para la temporada navideña.

Por el lado de los centros comerciales, tanto Ricardo Insignares, gerente del Centro Comercial Buenavista como Sandra Calvo, Gerente del Centro Comercial Carnaval de Soledad, afirmaron que con los locales comerciales realizarán diferentes estrategias como concursos y sorteos para incentivar a los visitantes y consumidores.