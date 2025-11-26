El presidente Gustavo Petro advirtió durante el Consejo de Ministros que si el Congreso de la República no aprueba la reforma tributaria, el país podría entrar en default.

En ese sentido, el jefe de Estado hizo un llamado al Congreso a aprobar de la reforma tributaria para superar el déficit fiscal.

“Si estamos bajo órdenes de Efraín Cepeda iríamos a un posible default que yo voy a evitar a como dé lugar”, sostuvo Petro.

Agregó: “El Congreso es responsable, dado que solo le ponemos impuestos a los ricos, a nadie más, los megaricos, y con eso solucionamos el problema. Bajaría el costo de la deuda, y equilibraríamos el daño que nos dejó pagar en tres años $70 billones, que aparecen como gasto en el presupuesto, pero no aparece como ingreso”.