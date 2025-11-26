El presidente Gustavo Petro insistió este martes en que Ecopetrol debe vender rápidamente el negocio del fracking en Estados Unidos, y advirtió que si el país norteamericano ingresa a la petrolera estatal a la Lista Clinton, Oxy podría quedarse con la totalidad del Permian.

“Sin invertir y nosotros invertimos. Es lo que está pasando. Y entonces si a Ecopetrol lo sancionaran, si pasaran a hacer lo de Venezuela, ellos se pueden quedar con Permian sin que nos devuelvan un peso”, dijo el mandatario.

Asimismo, indicó que Oxy “debe estar presionando para quedarse con el resto de Permian, ganando. Ahora Oxy es propiedad de Warren Buffett, muy amigo de Santos”, añadió en medio de su reunión con dirigentes de la USO.

Petro aseguró que allí “hay un peligro” y señaló que “en mi criterio hay que salir de Estados Unidos ya. Porque lo acelera el problema OFAC. Antes también porque nosotros ya no recuperamos la inversión”.