El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, presentó el martes 4 de noviembre un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que denuncia “ataques directos, sistemáticos, desproporcionados e infundados” por parte del Estado colombiano.

Bruce Mac Master señaló que se trata de “una grave situación de riesgo cierto y actual como consecuencia de un patrón sostenido y sistemático de hostigamiento, estigmatización y agresión, tanto en espacios digitales como físicos, que han afectado la integridad personal, la honra, la libertad de asociación y ponen en peligro grave e inminente” su vida y la de los integrantes de la Andi.

El líder empresarial pidió a la CIDH hacer seguimiento al Estado colombiano en materia de respeto y garantía de los derechos humanos, con base en una serie de situaciones expuestas en las que estos se habrían vulnerado.

“Las más altas autoridades del Estado colombiano han sostenido un patrón de señalamientos y actividades intimidatorias contra las organizaciones empresariales y sus dirigentes durante un período prolongado y reciente”, se lee en el informe.

