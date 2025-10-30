La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) anunció a través de un comunicado que su presidente ejecutivo, el exministro y exsenador Juan Martín Caicedo Ferrer, dejará el cargo tras más de 20 años de labor.

La renunica de Caicedo Ferrer, por razones que aún se desconocen, se protocolizó en la Junta Nacional del gremio el miércoles 29 de octubre. Sin embargo, se hará efectiva el próximo año.

“Presidirá el Congreso Nacional del gremio a finales de noviembre en Cartagena, y hará entrega definitiva del cargo en la Asamblea Estatutaria del gremio, en febrero de 2026, en la ciudad de Bogotá”, indicó la CCI.

Destacó que Caicedo Ferrer ha sido reconocido por los medios y los centros de pensamiento como uno de los líderes empresariales más destacados e influyentes. “La Junta Directiva de la CCI expresó su gratitud y emotivo reconocimiento al Dr.”, sostuvo.

Por último, advirtió que Juan Martín Caicedo Ferrer no hará pronunciamiento hasta su intervención oficial en el Congreso del gremio en Cartagena, a finales de próximo mes de noviembre.

Importante comunicado: anuncio del presidente del gremio, Juan Martín Caicedo, en el sentido de que, a partir de febrero del próximo año, finalizará su periodo al frente de la CCI, tras más de 20 años en el cargo. pic.twitter.com/PyqCyncnpc — Cámara Colombiana de la Infraestructura (@camaradelainfra) October 29, 2025

Caicedo Ferrer ha estado al frente de la CCI desde su nacimiento, en 2004. Bajo sus directrices, el gremio logró consolidarse como uno de los más fuertes del país.

Fue alcalde mayor de Bogotá, ministro de Trabajo, senador de la República, presidente de Fenalco, miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, presidente de la Cámara de Comercio de Cali y presidente de Fedemunicipios, entre otros cargos.