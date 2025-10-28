El presidente Gustavo Petro le ordenó al Ministerio de Minas y Energía que adquiera todas las empresas mineras en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), con el objetivo de aprovechar los precios del oro que actualmente se encuentran en máximos históricos.

“He ordenado al Ministerio de Minas que compre las empresas de oro de la SAE e inicie de inmediato compra de oro en las regiones productoras de Colombia, titular masivamente pequeños mineros y sacar las mafias del oro. O se legalizan o salen”, dijo el mandatario.

En el trino que el jefe de Estado hizo a través de su cuenta de X, criticó que el Banco de la República haya vendido oro en vez de comprarlo en las regiones apartadas y lo calificó como un “gran descalabro financiero”.

Hay que destacar que el precio internacional del oro llegó a tocar un máximo histórico de más de USD4.300 la onza. Esto debido a la incertidumbre de una guerra comercial, pero luego de los rumores de un posible acuerdo entre Estados Unidos y China, el metal ha venido cayendo a niveles de hace tres semanas.

