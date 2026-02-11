Durante el mes de febrero, los ciudadanos interesados en adquirir bienes a precios de referencia tendrán una nueva oportunidad a través de una jornada virtual organizada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

La actividad se desarrollará sin atención presencial y se realizará exclusivamente por medio de la plataforma electrónica El Martillo administrada por el Banco Popular, donde los participantes deberán contar con registro previo.

El proceso estará habilitado desde el 11 hasta el 13 de febrero, con inicio en horas de la mañana y cierre en la tarde del último día. Cada artículo contará con un cronograma propio, visible dentro del sistema.

La modalidad remota permitirá que personas de cualquier región del país puedan presentar ofertas sin desplazamientos.

El Martillo Subasta de la DIAN del 11 al 13 de febrero

La jornada incluirá una amplia gama de productos que ingresaron al patrimonio estatal luego de procesos de fiscalización. Entre los bienes disponibles se encuentran: piezas de joyería y relojería, elementos elaborados en oro, automóviles y motocicletas y equipos industriales.

Estos artículos permanecen almacenados en diferentes ciudades del país, entre ellas Barranquilla, Cali y Pereira.

Los valores de salida varían según las características de cada lote. Algunas ofertas comienzan desde los $3,5 millones, mientras que otras superan los $69 millones.

Antes de participar, los usuarios pueden revisar información técnica, fotografías, ubicación y condiciones en el portal oficial, lo que permite evaluar cada bien con anticipación.

La Dian recordó que no autoriza terceros para gestionar inscripciones ni pagos. Toda la operación se realiza directamente dentro de la plataforma habilitada.

Asimismo, recomendó desconfiar de mensajes externos que prometan cupos preferenciales o accesos especiales, y reiteró que ningún trámite debe hacerse fuera del sistema institucional.

Ante cualquier sospecha, se sugiere verificar la información en los canales oficiales y reportar intentos de estafa.