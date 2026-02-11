El papa León XIV pidió hoy prestar apoyo a Colombia tras las graves inundaciones de los últimos días, en un llamamiento durante los saludos en español en su Audiencia General de los miércoles.

El pontífice estadounidense encomendó al amparo de la Virgen “a las víctimas y a todos los afectados por las graves inundaciones en Colombia”.

Y exhortó a “toda la comunidad a sostener con la caridad y la oración a las familias damnificadas”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este martes que la reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias y por el desbordamiento de ríos como el Sinú y el San Jorge en la región caribeña del país implicará millonarias inversiones en los próximos meses.

“La reconstrucción del tejido social y el territorio implicará (...) una decena de billones, en los próximos meses”, escribió en X el mandatario, quien convocó un consejo de ministros para abordar la emergencia climática provocada por las lluvias, con al menos 14 muertos y decenas de miles de familias damnificadas.

León XIV también recordó que en la diócesis de la que fue obispo, en Chiclayo, en Perú, se celebra la Jornada Mundial del Enfermo y confió “a todos, especialmente a los enfermos y a sus familiares, a la protección maternal de la Santísima Virgen María”.