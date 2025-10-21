Las importaciones de Colombia crecieron en el mes de agosto y ya acumulan incrementos por cuarto mes consecutivo. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), estas compras externas fueron de USD5.850,4 millones y presentaron un crecimiento de 5,7 % en relación con agosto de 2024.

Según la entidad, este comportamiento obedeció principalmente al aumento de 11,5 % en los productos de manufacturas.

En agosto de 2025, las importaciones de manufacturas participaron con el 78,2 % del valor total de las importaciones, seguido por productos agropecuarios, alimentos y bebidas con 14,6 %, combustibles y productos de las industrias extractivas con 6,9 % y otros sectores con 0,3 %.

También se reveló que en el octavo mes del año en curso, las importaciones de Colombia originarias de China participaron con el 29,4 % del total de las importaciones; le siguieron las compras externas desde Estados Unidos (20 %), Brasil (6 %), México (4,6 %), Alemania (3,4 %), Japón (2,5 %) y Francia con 2,4 %.

En el mes de referencia se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de USD1.678,5 millones, mientras que en agosto de 2024 se presentó un déficit de USD1.312,3 millones.

La balanza comercial es la diferencia que existe entre el total de las exportaciones e importaciones de un país.

Las estadísticas de importaciones registran el ingreso legal de mercancías originarias de otro país o de una zona franca colombiana hacia el territorio aduanero nacional.

Estas cifras se producen con base en las declaraciones de importación, presentadas ante las diferentes administraciones de aduanas del país, y se registran estadísticamente según la fecha de presentación ante las entidades financieras autorizadas para recaudar los tributos aduaneros.

Los registros de las importaciones colombianas son producidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).