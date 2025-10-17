Compartir:
Por:  Juan Sebastián Vargas

Con el propósito de que más viajeros en Colombia exploren los destinos Wingo, la aerolínea filial de Copa Holdings lanzó una nueva edición de “Wingo Sale” para volar a destinos nacionales desde $89.999 por trayecto y hacia destinos internacionales desde USD105, con tasas e impuestos incluidos. Esta promoción irá del 16 al 20 de octubre de 2025.

En el mercado doméstico, los viajeros podrán encontrar tarifas promocionales en rutas desde Bogotá hacia Cali y Medellín, y desde Medellín hacia Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Finalmente, las rutas hacia San Andrés desde Cartagena y desde Barranquilla también están incluidas en esta promoción.

En rutas internacionales, hay promociones disponibles para volar desde Bogotá hacia Aruba, Curazao, La Habana, Ciudad de Guatemala y Panamá. Asimismo, desde Medellín, los interesados podrán volar hacia Curazao, Panamá y Punta Cana desde USD 105 por trayecto, con tasas e impuestos incluidos.

Estas tarifas aplican para volar entre octubre de 2025 y junio de 2026, excepto en días festivos, temporadas altas y fechas de alta demanda u ocupación. En cada ruta hay entre 30 y 200 sillas disponibles, que los interesados podrán adquirir en wingo.com.

Para conocer el detalle de rutas, disponibilidad y Términos y Condiciones completos de Wingo Sale, los interesados pueden ingresar a este enlace o en wingo.com.