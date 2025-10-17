Con el propósito de que más viajeros en Colombia exploren los destinos Wingo, la aerolínea filial de Copa Holdings lanzó una nueva edición de “Wingo Sale” para volar a destinos nacionales desde $89.999 por trayecto y hacia destinos internacionales desde USD105, con tasas e impuestos incluidos. Esta promoción irá del 16 al 20 de octubre de 2025.

En el mercado doméstico, los viajeros podrán encontrar tarifas promocionales en rutas desde Bogotá hacia Cali y Medellín, y desde Medellín hacia Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Finalmente, las rutas hacia San Andrés desde Cartagena y desde Barranquilla también están incluidas en esta promoción.

En rutas internacionales, hay promociones disponibles para volar desde Bogotá hacia Aruba, Curazao, La Habana, Ciudad de Guatemala y Panamá. Asimismo, desde Medellín, los interesados podrán volar hacia Curazao, Panamá y Punta Cana desde USD 105 por trayecto, con tasas e impuestos incluidos.

Estas tarifas aplican para volar entre octubre de 2025 y junio de 2026, excepto en días festivos, temporadas altas y fechas de alta demanda u ocupación. En cada ruta hay entre 30 y 200 sillas disponibles, que los interesados podrán adquirir en wingo.com.

Para conocer el detalle de rutas, disponibilidad y Términos y Condiciones completos de Wingo Sale, los interesados pueden ingresar a este enlace o en wingo.com.