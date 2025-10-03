Importantes datos sobre el ADN de los empresarios colombianos, arrojó el estudio “Profundizando en la Movilidad Empresarial: Análisis de factores determinantes y estilos de gestión”. Este análisis responde varias preguntas, entre ellas, qué impulsa a un empresario a persistir, crecer y transformar su empresa y qué rasgos definen a quienes logran escalar en un entorno desafiante.

Por primera vez, el Observatorio de Movilidad Empresarial de Confecámaras, en alianza con BID Invest, realiza una radiografía sobre estos rasgos de las personas que crean empresa en el país, con base en información del Registro Único Empresarial y Social (RUES) y en una encuesta aplicada a más de dos mil empresarios.

Este análisis no sólo mide la movilidad empresarial en Colombia, sino que la humaniza, ya que detrás de cada cifra hay una historia de visión, esfuerzo y estrategia.

Frente a la constitución de empresas en Colombia, el estudio revela que solo el 6,8% de las empresas logra escalar su tamaño, pero también muestra que hay patrones claros entre quienes lo consiguen: una mentalidad de crecimiento desde el inicio, una estrategia documentada, experiencia previa y una apuesta decidida por la calidad y el talento.

Las cifras también hablan de resiliencia. De las más de 306 mil empresas creadas en 2019, el 32% sigue activa cinco años después. Las sociedades muestran mayor capacidad de supervivencia que las personas naturales, y las pequeñas, medianas y grandes empresas superan el 64% de permanencia, frente al 32 % de las microempresas.

Además, el estudio construye un índice de sofisticación gerencial que permite identificar cinco perfiles de gestión entre las empresas colombianas: desde los orientados a la mejora continua, hasta los rigurosos en desempeño. Estos perfiles revelan estilos de liderazgo, enfoques estratégicos y niveles de exigencia que inciden directamente en la movilidad empresarial.

Julián Domínguez Rivera, presidente de Confecámaras, dijo que aunque este estudio revela que solo el 6,8% de las empresas logra escalar su tamaño, también nos muestra que hay caminos claros para lograrlo: capital inicial robusto, experiencia previa, socios estratégicos y una visión de crecimiento desde el primer día.

“Desde Confecámaras hemos impulsado el concepto de movilidad empresarial en Colombia, y entender sus dinámicas es clave para diseñar políticas que fortalezcan el desarrollo productivo y la resiliencia empresarial en todo el país”, manifestó Domínguez.

Los motores del crecimiento

El estudio identifica los factores que aumentan significativamente las probabilidades de crecimiento, de esta manera: