María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), se refirió a la relación comercial con Estados Unidos y la importancia es resolver los conflictos actuales con el país.

En ese sentido, durante el Congreso de Confecámaras, sostuvo que si Petro insiste en confrontar a los Estados Unidos, Colombia tendrá consecuencias a futuro, particularmente en materia económica.

“No podemos dejar de mencionar que cada una de acciones en las exportaciones, el turismo, y de la inversión que recibimos de Estados Unidos, junto con las remesas, tiene una implicación importante hacia el bienestar de los colombianos, y es el ingreso que están recibiendo para poder generar acciones tanto personales para quien lo recibe como para su familia”, señaló Lacouture.

Añadió: “Cualquier acción que en este momento se dé, y sanciones que lleguen a los colombianos, es responsabilidad del gobierno del presidente Gustavo Petro, ya que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa necesidades de intereses comunes, ha buscado una relación en diferentes ámbitos donde también hay que decirlo de forma contundente, las oportunidades que se han mantenido han generado beneficio para los colombianos, y en ese sentido, tenemos que seguir trabajando de forma pragmática, poniendo de presente los intereses de los colombianos por encima de las ideologías y de los intereses personales”.

Lacouture señaló que es realmente importante seguir manteniendo el crecimiento del sector empresarial.

“Hay que seguir contribuyendo a esas acciones, pedirle a los colombianos defender de forma unánime todo esto con cero violencia, rechazo contundente a las victimizaciones y fortalecer esas acciones que desde el sector productivo, tanto en micro, pequeña, mediana y grandes empresas se está haciendo para seguir construyendo país”, sostuvo la presidenta de AmCham Colombia.