La aplicación de servicios financieros Nequi informó que realizará una suspensión temporal de varias de sus funciones con el fin de ejecutar un mantenimiento y actualización de su plataforma.

La compañía explicó que la medida busca mejorar la experiencia de los usuarios y reforzar la seguridad de las operaciones digitales. Durante la interrupción no será posible efectuar movimientos de dinero, recargas, transferencias ni pagos de servicios públicos desde la app.

¿Qué operaciones estarán inhabilitadas?

De acuerdo con la entidad, la suspensión se llevará a cabo en la madrugada del domingo 5 de octubre, entre las 2:00 y las 5:00 a. m..

En ese lapso quedarán bloqueadas las funciones principales de la billetera, entre ellas:

Transferencias de dinero entre usuarios.

entre usuarios. Pagos de servicios públicos a través de la aplicación.

a través de la aplicación. Recargas y movimientos de saldo dentro de la plataforma.

Nequi precisó que quienes usen la tarjeta Nequi podrán continuar realizando transacciones sin inconvenientes en cajeros automáticos o establecimientos.

La empresa además aclaró que este tipo de mantenimientos son necesarios para garantizar la estabilidad y el buen funcionamiento del servicio a largo plazo. Además, recordó que siempre se informa con antelación para que los clientes tomen precauciones y programen sus operaciones.

Recomendaciones para los usuarios

No es la primera vez que Nequi interrumpe temporalmente su servicio para realizar ajustes técnicos. En anteriores ocasiones, la compañía ha aplicado procesos similares con el fin de implementar nuevas funciones y fortalecer la seguridad de su sistema financiero digital.

Con más de 17 millones de usuarios en Colombia, la billetera digital se ha posicionado como una de las plataformas más utilizadas en el país, lo que convierte estas actualizaciones en procesos de gran alcance.

La entidad recomienda adelantar o posponer cualquier transacción prioritaria que coincida con el horario de suspensión. También invita a consultar los canales oficiales de Nequi en redes sociales y en el portal www.nequi.co, donde se publicará información actualizada sobre el proceso de mantenimiento.