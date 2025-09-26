El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, expresó durante el Congreso Nacional de Comerciantes del gremio en Medellín que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) sea una entidad independiente, así como lo es el Banco de la República.

“Nosotros hemos propuesto que el DANE pase a ser una entidad independiente, libre de cualquier manipulación de cualquier gobierno, como lo es el Banco de la República”, señaló Cabal en su discurso a medios de comunicación.

En ese sentido, el vocero de los comerciantes señaló que aunque actualmente el Dane se presenta como un organismo técnico, en cualquier momento el Ejecutivo puede manipular las cifras.

“A veces hay datos que no cuadran con la realidad”, socializó el dirigente gremial.

Añadió: “La propuesta es clara: que el Dane, que hoy pertenece o ha pertenecido siempre al Ejecutivo, pase a ser una entidad independiente como lo es el Banco de la República, es decir, que tenga una autonomía propia y de esa manera pues se blinda la credibilidad de las estadísticas del país que son tan importantes, especialmente las económicas”.