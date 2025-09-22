El Centro Comercial Parque Alegra tendrá varias iniciativas que se llevarán a cabo en septiembre y octubre: el evento de Networking “Emprender es crecer más” y la Feria de Oportunidades Alegra, espacios que promueven la empleabilidad y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor.

El primero, “Emprender es crecer más”, se realizará el 26 de septiembre de 2025 en alianza con la Cámara de Comercio de Barranquilla y el Centro de Oportunidades de la Alcaldía de Barranquilla.

Será un escenario para que los emprendedores del sur de la ciudad puedan aprender de experiencias reales, participar en paneles inspiracionales y conectar con otros empresarios y líderes locales.

Su objetivo es fortalecer las capacidades de quienes apuestan por crear empresa y contribuir al dinamismo del tejido productivo de Barranquilla.

Por su parte, la Feria de Oportunidades Alegra se llevará a cabo el sábado 4 de octubre de 2025 de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. en el centro comercial.

Allí, los asistentes tendrán la posibilidad de aplicar de manera sencilla a diversas vacantes laborales con el apoyo de Combarranquilla y el Centro de Oportunidades de la Alcaldía de Barranquilla, quienes recibirán las hojas de vida y acompañarán el proceso de registro.

La feria contará con un cupo máximo de 250 personas, distribuidas por horarios específicos, y quienes se inscriban correctamente recibirán un correo de confirmación con el horario asignado.

“Con la Comunidad de las Oportunidades queremos demostrar que un centro comercial puede ser también un motor de transformación social, generando empleo, apoyando a los emprendedores y construyendo futuro para el sur de Barranquilla”, afirmó Andrés Alcocer, Center Manager de Parque Alegra.