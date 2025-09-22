La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) anunció la apertura de la Convocatoria SENA 4 del 2025, un proceso que busca proveer 1.894 vacantes de carrera administrativa en diferentes áreas y niveles.

El proceso está dirigido a ciudadanos colombianos que cumplan con los requisitos de formación académica, experiencia laboral y competencias establecidos en cada cargo.

Niveles de cargos y número de vacantes

Según la CNSC, las plazas estarán distribuidas de la siguiente manera:

Nivel asistencial : 800 vacantes.

: 800 vacantes. Nivel técnico : 400 vacantes.

: 400 vacantes. Nivel profesional : 600 vacantes.

: 600 vacantes. Nivel instructor: se incluyen dentro de la oferta general.

Los empleos estarán disponibles en distintas sedes y dependencias del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en todo el territorio nacional.

Departamentos con más vacantes

Las regiones con mayor número de oportunidades laborales dentro del SENA son:

Bogotá : 262 vacantes.

: 262 vacantes. Antioquia : 232 vacantes.

: 232 vacantes. Valle del Cauca : 154 vacantes.

: 154 vacantes. Santander : 112 vacantes.

: 112 vacantes. Cundinamarca: 110 vacantes.

Estado actual de la convocatoria

La Convocatoria SENA 4 comenzó el pasado 8 de septiembre de 2025 para el concurso de ascenso y se extendió hasta el 19 de septiembre. No obstante, en el caso del concurso abierto, el plazo de registro será entre el 16 de octubre y el 18 de noviembre de este mismo año.

Actualmente, se encuentra en etapa de divulgación, fase en la que la CNSC publica los Acuerdos y Anexos que regulan el proceso. Allí se detallan las modalidades de empleo, el número de vacantes por nivel jerárquico y las etapas del concurso.

Las fases posteriores serán: inscripción, verificación de requisitos mínimos, aplicación de pruebas, y finalmente, la valoración de antecedentes.

¿Quiénes pueden participar en la Convocatoria SENA 4?

Pueden participar en la Convocatoria SENA 4 todos los ciudadanos colombianos que acrediten los requisitos exigidos en cada cargo. Estos varían según el nivel jerárquico, e incluyen títulos académicos, experiencia profesional y competencias específicas.

¿Qué se evalúa en la Convocatoria SENA 4?

La selección incluye diferentes instrumentos de evaluación:

Prueba de competencias funcionales (60 %) : de carácter eliminatorio, mide los conocimientos técnicos y la capacidad del aspirante para desempeñar el cargo.

: de carácter eliminatorio, mide los conocimientos técnicos y la capacidad del aspirante para desempeñar el cargo. Prueba de competencias comportamentales (20 %) : de carácter clasificatorio, evalúa cómo el participante enfrenta situaciones propias del empleo.

: de carácter clasificatorio, evalúa cómo el participante enfrenta situaciones propias del empleo. Valoración de antecedentes (20 %): de carácter clasificatorio, revisa la experiencia laboral y formación académica certificada.

Las pruebas escritas se dividen en subpruebas que buscan medir tanto habilidades técnicas como comportamentales, y los resultados son ponderados según lo definido en el acuerdo de la convocatoria.

Pasos para postularse

Quienes deseen aplicar deben seguir estos pasos:

Revisar los requisitos específicos del cargo en el Anexo del Acuerdo de la Convocatoria SENA 4. Realizar la inscripción a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO) en la página oficial de la CNSC. Pagar los derechos de participación, cuando aplique. Prepararse para las pruebas con base en los lineamientos publicados.

Puede consultar el sistema SIMO aquí: www.cnsc.gov.co.

Requisitos y salarios de las vacantes del SENA

Los interesados deberán consultar los requisitos específicos de cada cargo en la página oficial de la Comisión Nacional del Servicio Civil (www.cnsc.gov.co) o a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO), seleccionando la opción Consulta todos los procesos de selección e ingresando el código Proceso de Selección No. 2669 SENA 4.

Los salarios varían según el nivel jerárquico:

Nivel asistencial: entre $3,5 y $4,3 millones .

. Nivel técnico: entre $4,1 y $4,9 millones .

. Nivel instructor: entre $4,3 y $7,2 millones .

. Nivel profesional: entre $5,5 y $10,5 millones .

. Nivel asesor: entre $7,6 y $9 millones.

Costos de inscripción

Para participar en el concurso, los aspirantes deben pagar los derechos de inscripción:

$71.200 pesos para empleos de nivel asesor, profesional e instructor.

para empleos de nivel asesor, profesional e instructor. $47.450 pesos para cargos de nivel técnico y asistencial.

El pago habilita la inscripción en la plataforma SIMO, donde se debe seleccionar la entidad (SENA), el nivel, la ciudad y el tipo de empleo de interés.

Recomendaciones para la preparación: ¿qué debe tener en cuenta?

La CNSC recomienda a los aspirantes consultar el Manual de Funciones del cargo al que aplican, disponible en la plataforma SIMO. Este documento detalla las funciones y temáticas que serán evaluadas.

Además, expertos sugieren reforzar la preparación con cursos que incluyan material audiovisual, lecturas actualizadas y simulacros de prueba, los cuales permiten familiarizarse con el formato del examen y optimizar la gestión del tiempo.

Información adicional

La Convocatoria SENA 4 es parte del compromiso de la CNSC con la meritocracia y el acceso transparente a empleos públicos. Se espera una amplia participación, dado el impacto del SENA en la formación técnica y profesional en Colombia.

Para obtener información oficial y actualizada, los interesados deben consultar únicamente los canales de comunicación de la CNSC y del SENA, evitando fuentes no autorizadas.