Por:  Juan Sebastián Vargas

El ministerio de Hacienda aseguró mediante un comunicado que la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de descertificar a Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico no afecta la estabilidad macroeconómica del país.

En ese sentido, manifestaron que se mantendrá la senda de crecimiento económico y fortalecimiento de los sectores estratégicos.

El Ministerio de Hacienda considera que el comportamiento de la economía va a continuar, tal como lo confirma el informe reciente del Dane, al registrar el crecimiento del comercio (17.9 %) y la industria manufacturera (5,8 %) durante el mes de julio.

“El Gobierno Nacional reitera que las políticas implementadas han permitido avanzar en estabilidad macroeconómica, reducción de brechas sociales y fortalecimiento de la inversión pública y privada. Estos resultados se reflejan en indicadores de empleo, inflación, productividad y confianza empresarial, que mantienen a Colombia como un referente regional en materia de resiliencia económica”, detalla el Ministerio de Hacienda.

Agregaron que el mercado cambiario se mantiene a la baja y los mercados internacionales siguen mostrando confianza en la economía colombiana, con efectos marginales que ya habían sido descontados por los inversionistas internacionales.