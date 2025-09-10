El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el Gobierno nacional está dispuesto a reducir el monto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2026. Así lo dio a conocer en una reunión que sostuvo el presidente Gustavo Petro con ponentes del presupuesto para el próximo año.

“Estábamos estudiando el monto y que mayorías había para un monto u otro. El Gobierno está dispuesto a negociar y bajar un poco el monto”, señaló el ministro del Interior.

Cabe recordar que actualmente el monto del Presupuesto General de la Nación de 2026 se encuentra en $556,9 billones, y precisamente las comisiones económicas tendrán hasta el 15 de septiembre para votar el monto.

Justamente la Andi hace un llamado enfático al Gobierno y al Congreso de la República a cuidar la sostenibilidad fiscal y macroeconómica del país. Indican que se requiere un estudio profundo y realista de cuáles son las verdaderas capacidades de la ciudadanía colombiana, y de las empresas de poder seguir transfiriendo recursos al Estado.

“El Congreso tiene una responsabilidad histórica en este momento de aprobar un monto que sea acorde con los ingresos que la economía es capaz de generar. Este es un llamado urgente y perentorio al legislativo para encontrar el presupuesto que Colombia puede en forma realista, pagar”, comentó Mac Master.

Agregó: “De equivocarnos en la aprobación de ese monto, podemos estar enviando a Colombia a una situación insostenible, desde el punto de vista de recursos que tendrían que ser cobrados por la vía de impuestos. Los mayores impuestos producirían, no sólo mayor inflación, sino también un golpe en la competitividad y probablemente en el empleo. No podemos aumentar nuestro endeudamiento, tampoco podemos cargar a los hogares colombianos y a las futuras generaciones, precisamente en un momento en que apenas nos estamos recuperando; y no podemos enviar mensajes equivocados a los mercados diciendo que no estamos asumiendo nuestro reto de un ajuste serio a las finanzas públicas”.