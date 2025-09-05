La compañía barranquillera Tecnoglass anunció que ha modificado su línea garantizada senior de crédito rotativo para aumentar la capacidad de endeudamiento bajo una línea de crédito comprometida de USD150 millones de dólares a USD500 millones, reducir su costo financiero en cerca de 25 puntos básicos y extender el vencimiento de la deuda por cinco años adicionales, hasta finales de 2030.

De acuerdo con la empresa, los préstamos bajo la nueva línea de crédito estarán sujetos a la tasa de referencia internacional SOFR (Secured Overnight Financing Rate), sin piso, más un diferencial de 1,25 %, calculado con base en el índice de apalancamiento neto de la compañía. Esto representa una mejora frente al diferencial anterior del 1,50 %.

Santiago Giraldo, Director Financiero de Tecnoglass, declaró: “El fuerte apoyo de un sindicado de bancos de talla mundial, logrando casi el doble de demanda frente al monto originalmente buscado por la Compañía, y una tasa excepcional equivalente a créditos con grado de inversión, demuestra la confianza en nuestra dirección estratégica y excelencia operativa. Incrementamos nuestra línea comprometida de crédito más de tres veces a USD500 millones, y extendimos el vencimiento de la misma por cinco años hasta 2030, lo cual nos brinda una fuerte flexibilidad financiera para capitalizar sobre nuestras robustas oportunidades de crecimiento, particularmente con nuestros esfuerzos de expansión en EE.UU. Dado nuestro sólido historial de generación de efectivo y esta nueva facilidad de crédito, tendremos el balance más sólido y con mayor flexibilidad en la historia de la compañía”.

El crédito sindicado fue liderado por Wells Fargo Bank N.A. como agente administrativo; con J.P. Morgan Chase Bank, Citibank N.A., Citizens Bank N.A., BMO Capital Markets y First Citizens Bank como organizadores conjuntos principales.