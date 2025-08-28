Cada año, contribuyentes deben presentar la declaración de renta, un documento que funciona como una hoja de vida financiera donde se reportan ingresos, egresos, inversiones y demás movimientos económicos del periodo fiscal.

Con esta información, la Dian determina la carga tributaria correspondiente para personas naturales, jurídicas, grandes contribuyentes e incluso bienes en el exterior. Sin embargo, no cumplir con la obligación dentro de los plazos establecidos puede generar sanciones, entre ellas la de extemporaneidad y presentar la declaración de renta sugerida si no se revisan ciertos aspectos, según explicó un contador.

En su cuenta de TikTok, el contador Andrés Jiménez explicó que “los contribuyentes no están incluyendo la totalidad de su patrimonio ni la totalidad de sus ingresos: ventas de vivienda, de vehículo o ingresos no reportados que modifican la declaración".

De acuerdo con el contador, al omitir estos detalles la declaración queda incompleta” y la Dian puede sancionar por esas inconsistencias”, lo que podría acarrear sanciones económicas.

¿Qué es la declaración de renta sugerida?

Aunque algunos contribuyentes prefieren contratar a un contador para presentar este documento a la Dian, otros hacen el trámite por sí mismos y algunos se basan en la declaración de renta sugerida que emite la Dian.

Essta es un formulario preliminar que la DIAN pone a disposición de algunos contribuyentes, con la información que ya tiene registrada en sus bases de datos (como reportes de bancos, empleadores, entidades financieras, etc.).

Contiene datos que terceros han reportado a la DIAN, como ingresos, cuentas bancarias, retenciones, aportes, entre otros.

Sin embargo, es importante precisar que si bien es información que dispone la Dian, la responsabilidad final sigue siendo del contribuyente.

Si la información que aparece en la sugerida no es correcta o está incompleta, la persona debe ajustarla antes de presentarla, porque cualquier error podría generar sanciones o requerimientos posteriores.

Errores que podrían acarrear sanciones

Entre los errores más comunes se encuentran incluir ingresos ya depurados o que no corresponden al año gravable, vehículos vendidos pero aún registrados, inmuebles con avalúos catastrales desactualizados, no declarar la totalidad del patrimonio, lo que incluye avalúos, cuentas bancarias, inversionesy propiedades en el exterior.

Ante esto, recomiendan tener en cuenta los siguientes aspectos:

No aceptar la declaración de renta sugerida automáticamente.

automáticamente. Comparar con certificados tributarios: laborales, bancarios, de salud, pensiones, notarías, etc.

Corregir los valores directamente en el formulario virtual.

Guardar los soportes (mínimo 5 años) en caso de requerimiento de la DIAN.

Otras sanciones

La sanción por extemporaneidad es bastante común entre los contribuyentes. Esta se aplica cuando la declaración se presenta fuera de las fechas estipuladas en el calendario tributario, o cuando existen inexactitudes, correcciones o incluso la omisión total de la obligación.

¿De cuánto es la sanción mínima en 2025?

De acuerdo con el artículo 639 del Estatuto Tributario, la sanción mínima equivale a 10 UVT (Unidad de Valor Tributario). Para 2025, la Dian fijó la UVT en $49.799, por lo que la multa mínima asciende a $497.900 pesos.

Cabe recordar que este valor aplica incluso si el cálculo de la sanción resulta inferior.