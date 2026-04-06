La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció los parámetros que regirán la declaración de renta correspondiente al año gravable 2025, cuyo proceso de presentación se realizará a lo largo del año 2026. Estos criterios se calculan con base en la Unidad de Valor Tributario (UVT), indicador que se actualiza cada año conforme a la inflación certificada por el Dane.

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La UVT cumple una función esencial en el sistema tributario colombiano: sirve como referencia para calcular impuestos, sanciones y trámites. Debido a su reajuste anual, los montos para determinar quiénes deben declarar renta cambian, ampliando el grupo de contribuyentes que entran en el radar de la DIAN.

Cómo se establece si una persona debe declarar renta

Una de las mayores fuentes de confusión entre los colombianos es creer que presentar la declaración de renta equivale siempre a pagar impuestos. La DIAN aclara que esto no es necesariamente así, pues en muchos casos las retenciones en la fuente aplicadas a lo largo del año ya cubren el impuesto a cargo e, incluso, pueden generar un saldo a favor del contribuyente.

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La obligación de declarar renta se define a partir de lo ocurrido en el año gravable anterior; para el caso de la declaración que se presenta en 2026, se tienen en cuenta los ingresos, consumos, patrimonio, consignaciones e inversiones realizados durante el 2025. A partir de esa información, se verifica si la persona superó alguno de los topes fijados por la autoridad tributaria para ese período.

Cómo saber si le toca declarar renta

La DIAN dispuso en su portal oficial un enlace en el que los contribuyentes pueden consultar, digitando su número de documento y otros datos básicos, si se encuentran dentro del grupo de personas que deben presentar declaración de renta en 2026.

Aquí puede verificar si le toca declarar renta: https://webazure.dian.gov.co/consultarenta/

Esta herramienta se alimenta de la información reportada por empleadores, bancos y demás entidades, por lo que sirve como una referencia inicial; sin embargo, cada persona debe revisar sus ingresos, consumos, patrimonio y movimientos financieros del año gravable 2025 y contrastarlos con los topes vigentes para confirmar si efectivamente está obligada a declarar.

Factores que la DIAN considera al definir la obligación tributaria

La obligación de declarar renta no depende únicamente del salario mensual. La DIAN evalúa aspectos como los movimientos en cuentas bancarias, el uso de tarjetas de crédito, el valor de propiedades y otras operaciones financieras.

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También analiza la llamada información exógena, definida por la entidad como “las operaciones realizadas con sus clientes, usuarios u otros que intervienen en el desarrollo de la empresa”. Dicha información será enviada por la DIAN durante el calendario tributario correspondiente.

Estos son los topes vigentes para declarar renta en 2026

Para determinar si usted deberá declarar renta en el 2026, la DIAN estableció los siguientes límites tomando como referencia las cifras del año gravable 2025:

Patrimonio bruto: igual o superior a 224.096.000 pesos.

Ingresos totales: alcanzar o superar 69.719.000 pesos anuales.

Consumos con tarjeta de crédito: exceder los 69.719.000 pesos.

Compras y consumos generales: superar los 69.719.000 pesos durante el año.

Consignaciones o inversiones: acumular depósitos o inversiones por 69.719.000 pesos o más.

Cumplir con alguno de estos criterios implica la obligación de presentar la declaración de renta en 2026, aun cuando el resultado final no sea un pago adicional de impuestos.

La importancia de cumplir con los plazos y revisar su información

Ignorar los topes establecidos por la DIAN puede generar sanciones económicas por extemporaneidad. Por ello, la entidad recomienda revisar los documentos financieros y mantenerse atento al calendario tributario oficial, donde se especifican los plazos y procedimientos para el cumplimiento de esta obligación fiscal.

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Además, quienes por primera vez podrían convertirse en declarantes deben asegurarse de recopilar toda su información bancaria, laboral y patrimonial. Este ejercicio no solo evitará inconvenientes con la autoridad tributaria, sino que también permitirá identificar posibles saldos a favor o ajustes en las retenciones ya aplicadas.