El precio del dólar en Colombia para este lunes 6 de abril inició con un promedio de $3.647, lo que representó un descenso de $28 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.675,81.

De acuerdo con la plataforma Set-FX, la divisa estadounidense ha tocado un valor mínimo de $3.640 y un máximo de $3.653.

El movimiento de la divisa es explicado en gran medida por la atención que el mercado pone sobre la entrega de resultados económicos de Estados Unidos: inventarios de petróleo de la AIE y las minutas de la FED se conocerán el miércoles.

El jueves se revelarán los precios del gasto de consumo personal y las nuevas peticiones de subsidios por desempleo, así como el PIB del cuarto trimestre. El viernes se conocerá el dato más importante de la semana en el país norteamericano: la cifra de inflación.

Wall Street abrió mixto este lunes, casi plano, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía un 0,15 %, pendiente de un posible alto el fuego en Irán mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en desatar “el infierno” en ese país si no reabre el estrecho de Ormuz.

A la apertura el parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 71 puntos, hasta los 46.433; el selectivo S&P 500 subía un 0,01 %, hasta los 6.583 enteros, y el tecnológico Nasdaq crecía un 0,11 %, hasta las 21.903 unidades.

El mercado bursátil está pendiente de lo que pueda derivar de las conversaciones que, según informó Axios este lunes, se están llevando a cabo entre Estados Unidos, Irán y un grupo de mediadores regionales sobre los términos de un posible alto el fuego de 45 días que ponga fin a la guerra en Oriente Medio.

El medio, que cita cuatro fuentes estadounidenses, israelíes y regionales con conocimiento de las conversaciones, señala que las negociaciones se están llevando a cabo a través de mediadores paquistaníes, egipcios y turcos, así como mediante mensajes de texto intercambiados entre el enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí.

Irán, por su parte, avanzó que no negociará con Estados Unidos bajo los ultimátums de Trump.

El mandatario publicó varios mensajes en su red social Truth Social en los que prometía que desataría “el infierno” en Irán y destruiría sus puentes y sus centrales nucleares si no reabren el estrecho de Ormuz antes de las 20.00 horas de Washington de este lunes (00.00 GMT del 7 de abril).

Poco después sugirió haber ampliado el plazo hasta el martes a las 20.00 hora de Washington (00.00 GMT del miércoles).

En el plano corporativo, JPMorgan Chase & Co subía un 1,23 %, UnitedHealth Group crecía un 0,80 %, Apple avanzaba un 0,64 % y Amazon loa hacía un 0,59 %.

Pasadas las 09.30 horas (13.30 GMT), el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía un 0,63 %, hasta los 112,24 dólares el barril.

En otros mercados, el oro, activo refugio, crecía un 0,31 %, hasta los 4.694 dólares la onza, mientras que la plata perdía un 0,39 % hasta los 72,64 dólares.