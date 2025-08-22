Una nueva subasta de la Dian se aproxima. La próxima semana los ciudadanos podrán participar en una puja virtual de joyas, metales preciosos y automotores.

La subasta es organizada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en coordinación con el Banco Popular y su plataforma El Martillo.

Contraloría Sede de la Dian en Bogotá.

¿Cuándo será la subasta de la Dian?

La puja se llevará a cabo de manera virtual desde las 8:00 a. m. del miércoles 27 de agosto hasta las 10:30 a. m. del viernes 29 de agosto de 2025.

¿Qué ofrecerán en la subasta?

En el sitio web de El Martillo se detalla que en la subasta se pondrán a disposición del público joyas como anillos de oro, pulseras, dijes y relojes de las marcas Tag Heuer y Victorinox.

Automotores como carretilla elevadora y cuatrimoto. Todos los bienes disponibles para la subasta se encuentran ubicados en Bogotá.

La Dian explicó que estos bienes han sido aprehendidos, decomisados o declarados en abandono a favor de la Nación, como resultado de las acciones de control y fiscalización adelantadas por la DIAN en diferentes regiones del país.

¿Cómo participar en la subasta?

Las personas interesadas en participar deben registrarse previamente en la página web de El Martillo del Banco Popular. Hágalo con su información básica de contacto en: https://www.elmartillo.com.co/inicio.

Asegúrese de contar con una cuenta corriente y/o cuenta de ahorros (de cualquier entidad bancaría del país) que esté habilitada para hacer pagos por PSE. Si ya se encuentra registrado, simplemente entre con su usuario y contraseña.

Revise el catálogo e identifique la mercancía de su interés. Allí, usted puede encontrar información como: ubicación, número de lote, precio base, especificaciones, condiciones generales y especiales para comprarla. También podrá saber si el bien de su interés está en exhibición y los datos del lugar para que pueda verlo.

El día de la subasta debe entrar a la página https://www.elmartillo.com.co/inicio, con su usuario y contraseña, y dar clic en ‘Sala de subastas virtuales’. Una vez allí, usted debe hacer el depósito virtual en el botón de pagos seguros en línea PSE, que encontrará en el menú “Mi Cuenta - Constituye tu depósito”.

Luego de que el pago sea aprobado por su entidad bancaria, encontrará el depósito en el enlace ‘Mi Cuenta - Consulte sus pagos PSE’ y, de igual forma, aparecerá en la ‘Sala de subastas virtuales’.

En la ‘Sala de subastas virtuales’ elija el lote por el cual va a ofertar, escoja el depósito virtual que va a usar con un clic en la casilla ‘Utilizar’ (solo para la primera oferta debe elegir un depósito, para las siguientes ofertas del lote no es necesario). El sistema le indicará la oferta y el margen mínimo de mejora para entrar en la puja y quedarse con la mercancía.

Luego de ofertar, el sistema identifica el lote por el cual está ofertando con la palabra “Ganando”, y en caso de que alguien supere su oferta, aparecerá la palabra “Perdiendo”. Esto le da oportunidad a usted para mejorar sus ofertas.

Cada lote cuenta con un cronómetro que indica el tiempo que falta para el cierre de la subasta. Por esta razón, le recomendamos estar pendiente del él hasta que quede claro que ya no se reciben más ofertas.

Cuando termine la subasta, el sistema determinará quién tiene la mejor oferta y enviará el acta de adjudicación vía correo electrónico al ganador, quien deberá depositar el saldo de la mercancía dentro de los cuatro días hábiles siguientes, ya sea con un pago virtual o una consignación a “Depósito para Remate”, en cualquier oficina del Banco Popular.

Finalmente, la Dian contactará a los ganadores de la subasta para comenzar los trámites de contrato de compraventa, facturación y entrega de los productos.